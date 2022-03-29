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Путин проведет совещание по развитию авиаотрасли - РИА Новости, 29.03.2022
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Путин проведет совещание по развитию авиаотрасли
Путин проведет совещание по развитию авиаотрасли - РИА Новости, 29.03.2022
Путин проведет совещание по развитию авиаотрасли
Совещание по авиационной тематике у президента России Владимира Путина состоится в среду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:44
2022-03-29T12:48
россия
дмитрий песков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
владимир путин
виталий савельев
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Совещание по авиационной тематике у президента России Владимира Путина состоится в среду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что Путин во вторник проведет совещание по авиационной тематике."Оно будет завтра", - сказал Песков журналистам.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://ria.ru/20220325/samolet-1780140652.html
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россия, дмитрий песков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владимир путин, виталий савельев, экономика
12:44 29.03.2022 (обновлено: 12:48 29.03.2022)
 
Путин проведет совещание по развитию авиаотрасли

Пресс-секретарь Песков: Путин проведет в среду совещание по развитию авиаотрасли

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ В. Путин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Совещание по авиационной тематике у президента России Владимира Путина состоится в среду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что Путин во вторник проведет совещание по авиационной тематике.
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"Оно будет завтра", - сказал Песков журналистам.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
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