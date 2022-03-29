https://ria.ru/20220329/soveschanie-1780646343.html

Путин проведет совещание по развитию авиаотрасли

Путин проведет совещание по развитию авиаотрасли - РИА Новости, 29.03.2022

Путин проведет совещание по развитию авиаотрасли

Совещание по авиационной тематике у президента России Владимира Путина состоится в среду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:44

2022-03-29T12:44

2022-03-29T12:48

россия

дмитрий песков

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

владимир путин

виталий савельев

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Совещание по авиационной тематике у президента России Владимира Путина состоится в среду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что Путин во вторник проведет совещание по авиационной тематике."Оно будет завтра", - сказал Песков журналистам.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220325/samolet-1780140652.html

https://ria.ru/20220329/ms-21-1780629879.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владимир путин, виталий савельев, экономика