https://ria.ru/20220329/sobaki-1780588212.html

Сенатор предложил ввести наказание за безответственное обращение с собаками

Сенатор предложил ввести наказание за безответственное обращение с собаками - РИА Новости, 29.03.2022

Сенатор предложил ввести наказание за безответственное обращение с собаками

Сенатор Александр Башкин заявил РИА Новости, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ нужно ввести наказание за покупку у недобросовестных... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T03:19

2022-03-29T03:19

2022-03-29T03:19

общество

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сенатор Александр Башкин заявил РИА Новости, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ нужно ввести наказание за покупку у недобросовестных заводчиков собак и безответственное обращение с ними, из-за чего домашние питомцы оказываются на улице.По его словам, проблема с нападениями бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом, требует решения, но замыкаться лишь на регуляции численности животных, их стерилизации и определении в приюты нельзя. "Необходимо установить на законодательном уровне, что приобретать собак можно только у лицензированных заводчиков или питомников с обязательным чипированием животного. Также должна быть введена административная ответственность за безответственное избавление от животного, когда вдруг выяснилось, что дети наигрались, гулять неудобно или кормить накладно, и в результате собака оказывается на улице, а потом это приводит к трагедиям", - заявил Башкин.Он полагает, что введение ответственности позволит "работать на опережение" и не допускать роста числа бездомных собак за счёт домашних животных.Как подчеркнул сенатор, обязательный чип, установленный заводчиком, позволит отследить владельца оказавшейся на улице собаки, ему должен быть назначен "высочайший" штраф, чтобы оплатить ее пребывание в приюте и лечение. "Кроме того, если животное приобретается не для разведения, оно должно быть стерилизовано", - сказал парламентарий. Пока законодательство в этой сфере нельзя считать удовлетворительным, констатировал Башкин.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.

https://ria.ru/20220327/komandy-1780291374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия