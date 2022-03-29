В Москве за сутки выпало шесть сантиметров снега
Прирост выпавшего в Москве за сутки снега составил шесть сантиметров
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы убирает снег на одной из улиц в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, за прошедшие сутки средний прирост свежевыпавшего снега составил шесть сантиметров, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"За прошедшие сутки средний прирост свежевыпавшего снега составил шесть сантиметров, наибольшее количество осадков зафиксировано в Зеленоградском административном округе, Северо-Восточном административном округе и Восточном административном округе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно прогнозам синоптиков, во вторник снегопад продолжится. Прирост свежевыпавшего снега может составить еще до 3 сантиметров.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем противогололедную обработку особо опасных участков. Повсеместно ведется очистка от снега дворовых территорий, парковочных пространств, погрузка и вывоз снега", - добавили в комплексе.
Подчёркивается, что под особым контролем –пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
27 марта, 09:29Москвичей предупредили о "зарядах снега"