https://ria.ru/20220329/snegopad-1780610297.html

В Москве за сутки выпало шесть сантиметров снега

В Москве за сутки выпало шесть сантиметров снега - РИА Новости, 29.03.2022

В Москве за сутки выпало шесть сантиметров снега

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, за прошедшие сутки средний прирост свежевыпавшего снега составил шесть сантиметров, сообщается в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:23

2022-03-29T10:23

2022-03-29T10:23

общество

московское центральное кольцо (мцк)

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, за прошедшие сутки средний прирост свежевыпавшего снега составил шесть сантиметров, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."За прошедшие сутки средний прирост свежевыпавшего снега составил шесть сантиметров, наибольшее количество осадков зафиксировано в Зеленоградском административном округе, Северо-Восточном административном округе и Восточном административном округе", - говорится в сообщении.Отмечается, что согласно прогнозам синоптиков, во вторник снегопад продолжится. Прирост свежевыпавшего снега может составить еще до 3 сантиметров."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем противогололедную обработку особо опасных участков. Повсеместно ведется очистка от снега дворовых территорий, парковочных пространств, погрузка и вывоз снега", - добавили в комплексе.Подчёркивается, что под особым контролем –пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

https://ria.ru/20220327/sneg-1780303583.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московское центральное кольцо (мцк), москва