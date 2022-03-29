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В Москве за сутки выпало шесть сантиметров снега - РИА Новости, 29.03.2022
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В Москве за сутки выпало шесть сантиметров снега
В Москве за сутки выпало шесть сантиметров снега - РИА Новости, 29.03.2022
В Москве за сутки выпало шесть сантиметров снега
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, за прошедшие сутки средний прирост свежевыпавшего снега составил шесть сантиметров, сообщается в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:23
2022-03-29T10:23
общество
московское центральное кольцо (мцк)
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, за прошедшие сутки средний прирост свежевыпавшего снега составил шесть сантиметров, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."За прошедшие сутки средний прирост свежевыпавшего снега составил шесть сантиметров, наибольшее количество осадков зафиксировано в Зеленоградском административном округе, Северо-Восточном административном округе и Восточном административном округе", - говорится в сообщении.Отмечается, что согласно прогнозам синоптиков, во вторник снегопад продолжится. Прирост свежевыпавшего снега может составить еще до 3 сантиметров."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем противогололедную обработку особо опасных участков. Повсеместно ведется очистка от снега дворовых территорий, парковочных пространств, погрузка и вывоз снега", - добавили в комплексе.Подчёркивается, что под особым контролем –пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
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общество, московское центральное кольцо (мцк), москва
10:23 29.03.2022
 
В Москве за сутки выпало шесть сантиметров снега

Прирост выпавшего в Москве за сутки снега составил шесть сантиметров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы убирает снег на одной из улиц в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник коммунальной службы убирает снег на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, за прошедшие сутки средний прирост свежевыпавшего снега составил шесть сантиметров, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"За прошедшие сутки средний прирост свежевыпавшего снега составил шесть сантиметров, наибольшее количество осадков зафиксировано в Зеленоградском административном округе, Северо-Восточном административном округе и Восточном административном округе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно прогнозам синоптиков, во вторник снегопад продолжится. Прирост свежевыпавшего снега может составить еще до 3 сантиметров.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем противогололедную обработку особо опасных участков. Повсеместно ведется очистка от снега дворовых территорий, парковочных пространств, погрузка и вывоз снега", - добавили в комплексе.
Подчёркивается, что под особым контролем –пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 09:29
Москвичей предупредили о "зарядах снега"
 
ОбществоМосковское центральное кольцо (МЦК)Москва
 
 
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