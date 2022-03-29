https://ria.ru/20220329/sloveniya-1780583854.html

Посольство Словении возобновляет работу в Киеве

Посольство Словении возобновляет работу в Киеве - РИА Новости, 29.03.2022

Посольство Словении возобновляет работу в Киеве

Посольство Словении возобновляет работу на Украине, в Киев прибыл поверенный в делах Боштян Лесяк и приступил к своим обязанностям, сообщило ведомство в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T00:56

2022-03-29T00:56

2022-03-29T00:56

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БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Посольство Словении возобновляет работу на Украине, в Киев прибыл поверенный в делах Боштян Лесяк и приступил к своим обязанностям, сообщило ведомство в Twitter.Накануне поверенный в делах вернулся в Киев и повесил словенский флаг перед входом в дипмиссию. Решение премьера Словении Янеза Янши вернуть дипломатов в Киев ранее подверглось критике в Любляне, в частности, экс-премьер Миро Церар назвал его несвоевременным и нецелесообразным. Словенский посол на Украине Томаж Менцин при этом продолжает работать в городе Жешув на польско-украинской границе.МИД Словении ранее отменил аккредитацию всех пятерых почетных консулов России в стране. Словенское правительство активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях, страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.

https://ria.ru/20220316/evrosoyuz-1778534969.html

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Максим Горбачев

в мире, словения, мид словении, украина