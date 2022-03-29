Посольство Словении возобновляет работу в Киеве
Поверенный в делах посольства Словении на Украине Лесяк вернулся в Киев, возобновив работу
© AP Photo / Emilio MorenattiКиев
© AP Photo / Emilio Morenatti
Киев
БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Посольство Словении возобновляет работу на Украине, в Киев прибыл поверенный в делах Боштян Лесяк и приступил к своим обязанностям, сообщило ведомство в Twitter.
Накануне поверенный в делах вернулся в Киев и повесил словенский флаг перед входом в дипмиссию. Решение премьера Словении Янеза Янши вернуть дипломатов в Киев ранее подверглось критике в Любляне, в частности, экс-премьер Миро Церар назвал его несвоевременным и нецелесообразным. Словенский посол на Украине Томаж Менцин при этом продолжает работать в городе Жешув на польско-украинской границе.
"Поверенный в делах посольства Словении Боштян Лесяк встретился с послом Польши на Украине Бартошем Чихоцким в Киеве в понедельник. Они обсудили сотрудничество двух диппредставительств, работающих сейчас в Киеве", - говорится в официальном микроблоге Slovenia in Ukraine.
МИД Словении ранее отменил аккредитацию всех пятерых почетных консулов России в стране. Словенское правительство активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях, страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.