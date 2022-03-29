https://ria.ru/20220329/shoygu-1780638588.html

Украинской армии нанесен существенный урон, заявил Шойгу

Украинской армии нанесен существенный урон, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.03.2022

Украинской армии нанесен существенный урон, заявил Шойгу

Украинские войска понесли "существенный урон" в результате российской специальной операции, заявил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:13

2022-03-29T12:13

2022-03-29T12:54

обострение ситуации в днр и лнр

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признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска понесли "существенный урон" в результате российской специальной операции, заявил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.Как сообщил глава Минобороны, ВСУ потеряли:Шойгу отметил, что российские войска "в целом" выполнили основные задачи первого этапа операции.По его словам, российские военные в ходе спецоперации активно помогают населению Луганской и Донецкой народных республик, Украины налаживать мирную жизнь.Шойгу на совещании особо отметил, что юноши, которые поступят на службу с 1 апреля, когда начнется весенний призыв, не поедут в горячие точки.Кроме того, сам призыв по численности будет меньше, чем весной 2021-го — на военную службу отправятся 134,5 тысячи человек, а всех военнослужащих, призванных год назад, уволят в запас и отправят по домам.Глава Минобороны уточнил, что служба для большинства призывников весны 2022 года начнется с профподготовки, которая продлится от трех до пяти месяцев.

https://ria.ru/20220329/spetsoperatsiya-1780646577.html

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780611920.html

https://ria.ru/20220328/sklady-1780553082.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии