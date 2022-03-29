https://ria.ru/20220329/shoygu-1780638588.html
Украинской армии нанесен существенный урон, заявил Шойгу
Украинской армии нанесен существенный урон, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.03.2022
Украинской армии нанесен существенный урон, заявил Шойгу
Украинские войска понесли "существенный урон" в результате российской специальной операции, заявил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:13
2022-03-29T12:13
2022-03-29T12:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778147146_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_e5388dc0daf5fa973b43b8afad568c51.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска понесли "существенный урон" в результате российской специальной операции, заявил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.Как сообщил глава Минобороны, ВСУ потеряли:Шойгу отметил, что российские войска "в целом" выполнили основные задачи первого этапа операции.По его словам, российские военные в ходе спецоперации активно помогают населению Луганской и Донецкой народных республик, Украины налаживать мирную жизнь.Шойгу на совещании особо отметил, что юноши, которые поступят на службу с 1 апреля, когда начнется весенний призыв, не поедут в горячие точки.Кроме того, сам призыв по численности будет меньше, чем весной 2021-го — на военную службу отправятся 134,5 тысячи человек, а всех военнослужащих, призванных год назад, уволят в запас и отправят по домам.Глава Минобороны уточнил, что служба для большинства призывников весны 2022 года начнется с профподготовки, которая продлится от трех до пяти месяцев.
https://ria.ru/20220329/spetsoperatsiya-1780646577.html
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780611920.html
https://ria.ru/20220328/sklady-1780553082.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778147146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_436c8926863348ea31093c4217d7912a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии
12:13 29.03.2022 (обновлено: 12:54 29.03.2022)
Украинской армии нанесен существенный урон, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу заявил, что украинским войскам нанесен существенный урон
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска понесли "существенный урон" в результате российской специальной операции, заявил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
"Вооруженным силам Украины нанесен существенный урон. <...> Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. <...> Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск".
Сергей Шойгу
министр обороны России
Как сообщил глава Минобороны, ВСУ
потеряли:
—123 самолета из 152;
—77 вертолетов из 149;
—152 зенитных ракетных комплекса большой и средней дальности из 180.
Шойгу отметил, что российские войска "в целом" выполнили основные задачи первого этапа операции.
"Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса. <...> Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей", — подчеркнул министр.
По его словам, российские военные в ходе спецоперации активно помогают населению Луганской и Донецкой народных республик
, Украины
налаживать мирную жизнь.
Шойгу на совещании особо отметил, что юноши, которые поступят на службу с 1 апреля, когда начнется весенний призыв, не поедут в горячие точки.
Кроме того, сам призыв по численности будет меньше, чем весной 2021-го — на военную службу отправятся 134,5 тысячи человек, а всех военнослужащих, призванных год назад, уволят в запас и отправят по домам.
Глава Минобороны уточнил, что служба для большинства призывников весны 2022 года начнется с профподготовки, которая продлится от трех до пяти месяцев.