https://ria.ru/20220329/sderzhivanie-1780586655.html
Пентагон назвал ядерное сдерживание надежным и эффективным
Пентагон назвал ядерное сдерживание надежным и эффективным - РИА Новости, 29.03.2022
Пентагон назвал ядерное сдерживание надежным и эффективным
Силы ядерного сдерживания США надежны и эффективны, говорится в комментарии Пентагона к обновленной национальной стратегии безопасности. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T02:06
2022-03-29T02:06
2022-03-29T02:06
сша
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в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Силы ядерного сдерживания США надежны и эффективны, говорится в комментарии Пентагона к обновленной национальной стратегии безопасности."Комплексное сдерживание активно благодаря боеспособным силам, поддерживаемым безопасным надежным и эффективным ядерным сдерживанием", - говорится в распространенном пояснении к засекреченной национальной стратегии.Ранее военное ведомство сообщило, что засекреченная обновленная версия национальной стратегии передана в конгресс США. Законодательная власть по запросу исполнительной - администрации президента - согласовывает бюджет и в силу полномочий контролирует работу госорганов, которые регулярно на разных уровнях отчитываются перед законодателями. Пентагон распространил двухстраничное пояснение к стратегии.
https://ria.ru/20220329/pentagon-1780583617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство обороны сша, в мире
Пентагон назвал ядерное сдерживание надежным и эффективным
Пентагон в стратегии нацбезопасности на 2022 год назвал ядерное сдерживание эффективным