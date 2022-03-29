https://ria.ru/20220329/sderzhivanie-1780586655.html

Пентагон назвал ядерное сдерживание надежным и эффективным

Пентагон назвал ядерное сдерживание надежным и эффективным - РИА Новости, 29.03.2022

Пентагон назвал ядерное сдерживание надежным и эффективным

Силы ядерного сдерживания США надежны и эффективны, говорится в комментарии Пентагона к обновленной национальной стратегии безопасности. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T02:06

2022-03-29T02:06

2022-03-29T02:06

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в мире

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Силы ядерного сдерживания США надежны и эффективны, говорится в комментарии Пентагона к обновленной национальной стратегии безопасности."Комплексное сдерживание активно благодаря боеспособным силам, поддерживаемым безопасным надежным и эффективным ядерным сдерживанием", - говорится в распространенном пояснении к засекреченной национальной стратегии.Ранее военное ведомство сообщило, что засекреченная обновленная версия национальной стратегии передана в конгресс США. Законодательная власть по запросу исполнительной - администрации президента - согласовывает бюджет и в силу полномочий контролирует работу госорганов, которые регулярно на разных уровнях отчитываются перед законодателями. Пентагон распространил двухстраничное пояснение к стратегии.

https://ria.ru/20220329/pentagon-1780583617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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