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Пентагон назвал ядерное сдерживание надежным и эффективным - РИА Новости, 29.03.2022
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Пентагон назвал ядерное сдерживание надежным и эффективным
Пентагон назвал ядерное сдерживание надежным и эффективным - РИА Новости, 29.03.2022
Пентагон назвал ядерное сдерживание надежным и эффективным
Силы ядерного сдерживания США надежны и эффективны, говорится в комментарии Пентагона к обновленной национальной стратегии безопасности. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T02:06
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сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Силы ядерного сдерживания США надежны и эффективны, говорится в комментарии Пентагона к обновленной национальной стратегии безопасности."Комплексное сдерживание активно благодаря боеспособным силам, поддерживаемым безопасным надежным и эффективным ядерным сдерживанием", - говорится в распространенном пояснении к засекреченной национальной стратегии.Ранее военное ведомство сообщило, что засекреченная обновленная версия национальной стратегии передана в конгресс США. Законодательная власть по запросу исполнительной - администрации президента - согласовывает бюджет и в силу полномочий контролирует работу госорганов, которые регулярно на разных уровнях отчитываются перед законодателями. Пентагон распространил двухстраничное пояснение к стратегии.
https://ria.ru/20220329/pentagon-1780583617.html
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сша, министерство обороны сша, в мире
02:06 29.03.2022
 
Пентагон назвал ядерное сдерживание надежным и эффективным

Пентагон в стратегии нацбезопасности на 2022 год назвал ядерное сдерживание эффективным

© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Силы ядерного сдерживания США надежны и эффективны, говорится в комментарии Пентагона к обновленной национальной стратегии безопасности.
"Комплексное сдерживание активно благодаря боеспособным силам, поддерживаемым безопасным надежным и эффективным ядерным сдерживанием", - говорится в распространенном пояснении к засекреченной национальной стратегии.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
00:48
Пентагон в стратегии национальной обороны назвал Россию "острой угрозой"
Ранее военное ведомство сообщило, что засекреченная обновленная версия национальной стратегии передана в конгресс США. Законодательная власть по запросу исполнительной - администрации президента - согласовывает бюджет и в силу полномочий контролирует работу госорганов, которые регулярно на разных уровнях отчитываются перед законодателями. Пентагон распространил двухстраничное пояснение к стратегии.
 
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