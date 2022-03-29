https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780714805.html

Польша запретит импорт российского угля

Польша запретит импорт российского угля - РИА Новости, 29.03.2022

Польша запретит импорт российского угля

Польша введет запрет на импорт угля из России, сообщил пресс-секретарь кабинета министров страны Петр Мюллер. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:42

2022-03-29T16:42

2022-03-29T16:58

польша

россия

в мире

санкции в отношении россии

украина

донбасс

евросовет

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ВАРШАВА, 29 мар - РИА Новости. Польша введет запрет на импорт угля из России, сообщил пресс-секретарь кабинета министров страны Петр Мюллер.По его словам, кабмином разработан проект закона "О решениях в области противодействия поддержки агрессии России на Украине"."Исходя из того, что мы видим пассивность Евросовета в принятии дальнейших санкций, мы пробуем принять такие решения, которые позволяют ссылаться на вопросы безопасности. Мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России", - сказал Мюллер журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/polsha-1780713111.html

https://ria.ru/20220329/polsha-1780709637.html

польша

россия

украина

донбасс

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, россия, в мире, санкции в отношении россии, украина, донбасс, евросовет