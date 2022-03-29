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Польша запретит импорт российского угля - РИА Новости, 29.03.2022
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Польша запретит импорт российского угля
Польша запретит импорт российского угля - РИА Новости, 29.03.2022
Польша запретит импорт российского угля
Польша введет запрет на импорт угля из России, сообщил пресс-секретарь кабинета министров страны Петр Мюллер. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:42
2022-03-29T16:58
польша
россия
в мире
санкции в отношении россии
украина
донбасс
евросовет
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ВАРШАВА, 29 мар - РИА Новости. Польша введет запрет на импорт угля из России, сообщил пресс-секретарь кабинета министров страны Петр Мюллер.По его словам, кабмином разработан проект закона "О решениях в области противодействия поддержки агрессии России на Украине"."Исходя из того, что мы видим пассивность Евросовета в принятии дальнейших санкций, мы пробуем принять такие решения, которые позволяют ссылаться на вопросы безопасности. Мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России", - сказал Мюллер журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/polsha-1780713111.html
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польша, россия, в мире, санкции в отношении россии, украина, донбасс, евросовет
16:42 29.03.2022 (обновлено: 16:58 29.03.2022)
 
Польша запретит импорт российского угля

В Варшаве заявили, что Польша запретит импорт российского угля

© Flickr / Jarosław PocztarskiВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Flickr / Jarosław Pocztarski
Варшава. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 мар - РИА Новости. Польша введет запрет на импорт угля из России, сообщил пресс-секретарь кабинета министров страны Петр Мюллер.
По его словам, кабмином разработан проект закона "О решениях в области противодействия поддержки агрессии России на Украине".
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
16:36
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"Исходя из того, что мы видим пассивность Евросовета в принятии дальнейших санкций, мы пробуем принять такие решения, которые позволяют ссылаться на вопросы безопасности. Мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России", - сказал Мюллер журналистам.
"Мы понимаем, что это может привести к законодательствам проблемам, но не можем дальше ждать", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
16:23
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ПольшаРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииУкраинаДонбассЕвросовет
 
 
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