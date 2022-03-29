https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780693817.html

Суэцкий канал ощутил последствия конфликта между Россией и Украиной

Суэцкий канал ощутил последствия конфликта между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.03.2022

Суэцкий канал ощутил последствия конфликта между Россией и Украиной

Суэцкий канал ощущает последствия конфликта между Россией и Украиной, пока это влияние незначительно, но канал готов и к более серьезным последствиям, заявил... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:26

2022-03-29T15:26

2022-03-29T15:34

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

в мире

санкции в отношении россии

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КАИР, 29 мар - РИА Новости. Суэцкий канал ощущает последствия конфликта между Россией и Украиной, пока это влияние незначительно, но канал готов и к более серьезным последствиям, заявил глава администрации канала Усама Рабиа."Канал ощущает влияние военного конфликта между Россией и Украиной, много судов прибывало в Суэцкий канал из Черного моря… Влияние этого конфликта на нас пока слабое, мы готовы к сценарию, при котором оно будет более серьезным", - сказал Рабиа журналистам во вторник.В частности, рост цен на нефть в начале марта на фоне событий на Украине заставил администрацию повысить транзитные тарифы для судов. "Рост цен на нефть и стоимости аренды судов, военный конфликт между Россией и Украиной стали причиной временного повышения транзитных тарифов", - пояснил Рабиа. Он напомнил, что это временная мера, которая может быть впоследствии пересмотрена.Египет с 1 марта повысил пошлины за транзит судов различного типа через Суэцкий канал на 5-10%. Администрация канала ранее заявляла, что оставляет за собой право пересмотра или отмены этих сборов в зависимости от ситуации на рынке морских перевозок. При этом сохраняются существующие льготы для судов различных типов при транзите через канал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780295230.html

https://ria.ru/20220329/krym-1780667684.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире, санкции в отношении россии