https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780683938.html
Россия и Белоруссия договорились о совместном противодействии санкциям
Россия и Белоруссия договорились о совместном противодействии санкциям - РИА Новости, 29.03.2022
Россия и Белоруссия договорились о совместном противодействии санкциям
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили российско-украинские переговоры, договорились нарастить противодействие... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:53
2022-03-29T14:53
2022-03-29T15:11
белоруссия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид белоруссии
политика
санкции в отношении россии
санкции
украина
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили российско-украинские переговоры, договорились нарастить противодействие санкциям Запада, сообщило министерство иностранных дел РФ."Министры обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ход специальной военной операции России на Украине и российско-украинских переговоров. Было условлено наращивать плотную координацию во внешнеполитической сфере, в том числе совместное противодействие нелегитимному санкционному давлению со стороны ряда западных стран", - говорится в заявлении министерства.По данным ведомства, телефонный разговор состоялся 29 марта, в ходе которого стороны также обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, а также график предстоящих российско-белорусских контактов и мероприятий по линии ОДКБ.
https://ria.ru/20220329/soyuzniki-1780543334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:53 29.03.2022 (обновлено: 15:11 29.03.2022)
Россия и Белоруссия договорились о совместном противодействии санкциям
Главы МИД России и Белоруссии договорились о совместном противодействии санкциям Запада