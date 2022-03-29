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Россия и Белоруссия договорились о совместном противодействии санкциям - РИА Новости, 29.03.2022
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Россия и Белоруссия договорились о совместном противодействии санкциям
Россия и Белоруссия договорились о совместном противодействии санкциям - РИА Новости, 29.03.2022
Россия и Белоруссия договорились о совместном противодействии санкциям
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили российско-украинские переговоры, договорились нарастить противодействие... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:53
2022-03-29T15:11
белоруссия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид белоруссии
политика
санкции в отношении россии
санкции
украина
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили российско-украинские переговоры, договорились нарастить противодействие санкциям Запада, сообщило министерство иностранных дел РФ."Министры обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ход специальной военной операции России на Украине и российско-украинских переговоров. Было условлено наращивать плотную координацию во внешнеполитической сфере, в том числе совместное противодействие нелегитимному санкционному давлению со стороны ряда западных стран", - говорится в заявлении министерства.По данным ведомства, телефонный разговор состоялся 29 марта, в ходе которого стороны также обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, а также график предстоящих российско-белорусских контактов и мероприятий по линии ОДКБ.
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белоруссия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии, политика, санкции в отношении россии, санкции, украина, одкб
14:53 29.03.2022 (обновлено: 15:11 29.03.2022)
 
Россия и Белоруссия договорились о совместном противодействии санкциям

Главы МИД России и Белоруссии договорились о совместном противодействии санкциям Запада

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили российско-украинские переговоры, договорились нарастить противодействие санкциям Запада, сообщило министерство иностранных дел РФ.
"Министры обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ход специальной военной операции России на Украине и российско-украинских переговоров. Было условлено наращивать плотную координацию во внешнеполитической сфере, в том числе совместное противодействие нелегитимному санкционному давлению со стороны ряда западных стран", - говорится в заявлении министерства.
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08:00
"Отбросить сантименты". Отвернутся ли от Москвы экономические союзники
По данным ведомства, телефонный разговор состоялся 29 марта, в ходе которого стороны также обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, а также график предстоящих российско-белорусских контактов и мероприятий по линии ОДКБ.
 
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