https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780683938.html

Россия и Белоруссия договорились о совместном противодействии санкциям

Россия и Белоруссия договорились о совместном противодействии санкциям - РИА Новости, 29.03.2022

Россия и Белоруссия договорились о совместном противодействии санкциям

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили российско-украинские переговоры, договорились нарастить противодействие... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:53

2022-03-29T14:53

2022-03-29T15:11

белоруссия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид белоруссии

политика

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санкции

украина

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили российско-украинские переговоры, договорились нарастить противодействие санкциям Запада, сообщило министерство иностранных дел РФ."Министры обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ход специальной военной операции России на Украине и российско-украинских переговоров. Было условлено наращивать плотную координацию во внешнеполитической сфере, в том числе совместное противодействие нелегитимному санкционному давлению со стороны ряда западных стран", - говорится в заявлении министерства.По данным ведомства, телефонный разговор состоялся 29 марта, в ходе которого стороны также обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, а также график предстоящих российско-белорусских контактов и мероприятий по линии ОДКБ.

https://ria.ru/20220329/soyuzniki-1780543334.html

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Наталья Макарова

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