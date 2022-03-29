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Депутат Госдумы напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции - РИА Новости, 29.03.2022
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Депутат Госдумы напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции
Депутат Госдумы напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции - РИА Новости, 29.03.2022
Депутат Госдумы напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции
Глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), комментируя запрет Японии на ввоз предметов роскоши в РФ, заявил, что в России... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:39
2022-03-29T10:39
экономика
япония
токио
россия
госдума рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), комментируя запрет Японии на ввоз предметов роскоши в РФ, заявил, что в России обойдутся без "Лексусов", напомнив про советские автомобили "Победа", "Волга" и многие другие".Правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни, заявил в ходе пресс-конференции глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда."Их роскошь, их "Лексусы" - что об этом говорить, обойдемся. Простой россиянин и в голове этого не держит. Нас этим не напугать. У нас раньше автомобилестроение было одно из самых передовых. Были машины "Победа", "Волга" и многие другие", - заявил Харитонов РИА Новости.Также он обратил внимание на то, что Россия может повлиять на доходы Токио от рыболовной отрасли, призвав "записать в календаре знаковых дат" победу над империалистической Японией и напомнив, что тогда в военных действиях на Дальнем Востоке погибли тысячи советских солдат.
https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780514375.html
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экономика, япония, токио, россия, госдума рф
10:39 29.03.2022
 
Депутат Госдумы напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции

Депутат Госдумы Харитонов напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции против России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), комментируя запрет Японии на ввоз предметов роскоши в РФ, заявил, что в России обойдутся без "Лексусов", напомнив про советские автомобили "Победа", "Волга" и многие другие".
Правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни, заявил в ходе пресс-конференции глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
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"Их роскошь, их "Лексусы" - что об этом говорить, обойдемся. Простой россиянин и в голове этого не держит. Нас этим не напугать. У нас раньше автомобилестроение было одно из самых передовых. Были машины "Победа", "Волга" и многие другие", - заявил Харитонов РИА Новости.
Также он обратил внимание на то, что Россия может повлиять на доходы Токио от рыболовной отрасли, призвав "записать в календаре знаковых дат" победу над империалистической Японией и напомнив, что тогда в военных действиях на Дальнем Востоке погибли тысячи советских солдат.
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ЭкономикаЯпонияТокиоРоссияГосдума РФ
 
 
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