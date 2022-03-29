https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780613816.html
Депутат Госдумы напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции
Депутат Госдумы напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции - РИА Новости, 29.03.2022
Депутат Госдумы напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции
Глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), комментируя запрет Японии на ввоз предметов роскоши в РФ, заявил, что в России... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:39
2022-03-29T10:39
2022-03-29T10:39
экономика
япония
токио
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), комментируя запрет Японии на ввоз предметов роскоши в РФ, заявил, что в России обойдутся без "Лексусов", напомнив про советские автомобили "Победа", "Волга" и многие другие".Правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни, заявил в ходе пресс-конференции глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда."Их роскошь, их "Лексусы" - что об этом говорить, обойдемся. Простой россиянин и в голове этого не держит. Нас этим не напугать. У нас раньше автомобилестроение было одно из самых передовых. Были машины "Победа", "Волга" и многие другие", - заявил Харитонов РИА Новости.Также он обратил внимание на то, что Россия может повлиять на доходы Токио от рыболовной отрасли, призвав "записать в календаре знаковых дат" победу над империалистической Японией и напомнив, что тогда в военных действиях на Дальнем Востоке погибли тысячи советских солдат.
https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780514375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, япония, токио, россия, госдума рф
Депутат Госдумы напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции
Депутат Госдумы Харитонов напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции против России
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), комментируя запрет Японии на ввоз предметов роскоши в РФ, заявил, что в России обойдутся без "Лексусов", напомнив про советские автомобили "Победа", "Волга" и многие другие".
Правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни, заявил в ходе пресс-конференции глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
"Их роскошь, их "Лексусы" - что об этом говорить, обойдемся. Простой россиянин и в голове этого не держит. Нас этим не напугать. У нас раньше автомобилестроение было одно из самых передовых. Были машины "Победа", "Волга" и многие другие", - заявил Харитонов РИА Новости.
Также он обратил внимание на то, что Россия
может повлиять на доходы Токио
от рыболовной отрасли, призвав "записать в календаре знаковых дат" победу над империалистической Японией
и напомнив, что тогда в военных действиях на Дальнем Востоке
погибли тысячи советских солдат.