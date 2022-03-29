https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780613816.html

Депутат Госдумы напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции

Депутат Госдумы напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции - РИА Новости, 29.03.2022

Депутат Госдумы напомнил о "Волгах" в ответ на японские санкции

Глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), комментируя запрет Японии на ввоз предметов роскоши в РФ, заявил, что в России... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:39

2022-03-29T10:39

2022-03-29T10:39

экономика

япония

токио

россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), комментируя запрет Японии на ввоз предметов роскоши в РФ, заявил, что в России обойдутся без "Лексусов", напомнив про советские автомобили "Победа", "Волга" и многие другие".Правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни, заявил в ходе пресс-конференции глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда."Их роскошь, их "Лексусы" - что об этом говорить, обойдемся. Простой россиянин и в голове этого не держит. Нас этим не напугать. У нас раньше автомобилестроение было одно из самых передовых. Были машины "Победа", "Волга" и многие другие", - заявил Харитонов РИА Новости.Также он обратил внимание на то, что Россия может повлиять на доходы Токио от рыболовной отрасли, призвав "записать в календаре знаковых дат" победу над империалистической Японией и напомнив, что тогда в военных действиях на Дальнем Востоке погибли тысячи советских солдат.

https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780514375.html

https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780344353.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, япония, токио, россия, госдума рф