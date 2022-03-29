https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780596638.html

США следят за операциями бизнесменов и компаний из России

США следят за операциями бизнесменов и компаний из России - РИА Новости, 29.03.2022

США следят за операциями бизнесменов и компаний из России

Министерство финансов США отслеживает транзакции российских бизнесменов и компаний для выявления возможного обхода санкций, введенных против России, пишет... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T08:42

2022-03-29T08:42

2022-03-29T08:42

сергей лавров

владимир путин

вашингтон (город)

россия

сша

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Министерство финансов США отслеживает транзакции российских бизнесменов и компаний для выявления возможного обхода санкций, введенных против России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.Как отмечает издание, американский Минфин предупредил бизнесменов и компании о таких действиях. В США могут также отслеживать операции лиц, еще не попавших под санкции.Предположительно, как пишет газета, в Вашингтоне заметили "всплеск попыток" ряда россиян и компаний в РФ якобы скрыть транзакции. Источник издания также утверждает, что в США якобы наблюдают перевод средств новым партнерам, а также, предположительно, создание фиктивных компаний."Мы следим за такими действиями", - добавил источник.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780540439.html

https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780531279.html

вашингтон (город)

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, владимир путин, вашингтон (город), россия, сша, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии, в мире