https://ria.ru/20220329/rusofobiya-1780668848.html
Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии, заявил Патрушев
Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2022
Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии, заявил Патрушев
Великобритания сейчас пытается "перещеголять" США по части русофобии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:08
2022-03-29T14:08
2022-03-29T14:08
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Великобритания сейчас пытается "перещеголять" США по части русофобии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Старые имперские комплексы так быстро не изжить, особенно если вашим старшим братом становится ваша же бывшая колония. Поэтому Лондон так старается перещеголять Вашингтон по части русофобии", - сказал Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".При этом он подчеркнул, что если в риторике Вашингтона еще можно иногда уловить "какие-то здравые мысли", то в британских заявлениях "звучат только угрозы и оскорбления".
https://ria.ru/20220329/bayden-1780551294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, сша, россия, политика
Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии