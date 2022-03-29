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Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2022
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Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии, заявил Патрушев
Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2022
Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии, заявил Патрушев
Великобритания сейчас пытается "перещеголять" США по части русофобии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:08
2022-03-29T14:08
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сша
россия
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Великобритания сейчас пытается "перещеголять" США по части русофобии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Старые имперские комплексы так быстро не изжить, особенно если вашим старшим братом становится ваша же бывшая колония. Поэтому Лондон так старается перещеголять Вашингтон по части русофобии", - сказал Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".При этом он подчеркнул, что если в риторике Вашингтона еще можно иногда уловить "какие-то здравые мысли", то в британских заявлениях "звучат только угрозы и оскорбления".
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великобритания, сша, россия, политика
14:08 29.03.2022
 
Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Великобритания сейчас пытается "перещеголять" США по части русофобии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Старые имперские комплексы так быстро не изжить, особенно если вашим старшим братом становится ваша же бывшая колония. Поэтому Лондон так старается перещеголять Вашингтон по части русофобии", - сказал Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".
При этом он подчеркнул, что если в риторике Вашингтона еще можно иногда уловить "какие-то здравые мысли", то в британских заявлениях "звучат только угрозы и оскорбления".
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