https://ria.ru/20220329/rusofobiya-1780668848.html

Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии, заявил Патрушев

Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2022

Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии, заявил Патрушев

Великобритания сейчас пытается "перещеголять" США по части русофобии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:08

2022-03-29T14:08

2022-03-29T14:08

великобритания

сша

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_169:0:2578:1355_1920x0_80_0_0_4c8de4be3fff2594b0fe4d58612518fd.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Великобритания сейчас пытается "перещеголять" США по части русофобии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Старые имперские комплексы так быстро не изжить, особенно если вашим старшим братом становится ваша же бывшая колония. Поэтому Лондон так старается перещеголять Вашингтон по части русофобии", - сказал Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".При этом он подчеркнул, что если в риторике Вашингтона еще можно иногда уловить "какие-то здравые мысли", то в британских заявлениях "звучат только угрозы и оскорбления".

https://ria.ru/20220329/bayden-1780551294.html

великобритания

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великобритания, сша, россия, политика