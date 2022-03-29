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Финансист рассказал, куда может "откатиться" рубль
Финансист рассказал, куда может "откатиться" рубль - РИА Новости, 29.03.2022
Финансист рассказал, куда может "откатиться" рубль
Перевод торговли газом с недружественными странами в рублевую зону являются весомым фактором, обещающим дальнейший рост курса рубля, рассказывает агентству... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T02:17
2022-03-29T02:17
2022-03-29T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Перевод торговли газом с недружественными странами в рублевую зону являются весомым фактором, обещающим дальнейший рост курса рубля, рассказывает агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.К прочим факторам, делающим рубль сильнее, он отнес низкий импорт, высокие цены на сырьевых рынках, "заморозка" торгов на бирже РФ для нерезидентов, сокращение перетока иностранных валют.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, рубль
Финансист рассказал, куда может "откатиться" рубль
Финансист Зельцер предрек дальнейшее укрепление рубля из-за ряда глобальных факторов