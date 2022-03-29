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Финансист рассказал, куда может "откатиться" рубль - РИА Новости, 29.03.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Финансист рассказал, куда может "откатиться" рубль
Финансист рассказал, куда может "откатиться" рубль - РИА Новости, 29.03.2022
Финансист рассказал, куда может "откатиться" рубль
Перевод торговли газом с недружественными странами в рублевую зону являются весомым фактором, обещающим дальнейший рост курса рубля, рассказывает агентству... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T02:17
2022-03-29T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Перевод торговли газом с недружественными странами в рублевую зону являются весомым фактором, обещающим дальнейший рост курса рубля, рассказывает агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.К прочим факторам, делающим рубль сильнее, он отнес низкий импорт, высокие цены на сырьевых рынках, "заморозка" торгов на бирже РФ для нерезидентов, сокращение перетока иностранных валют.
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экономика, россия, рубль
02:17 29.03.2022
 
Финансист рассказал, куда может "откатиться" рубль

Финансист Зельцер предрек дальнейшее укрепление рубля из-за ряда глобальных факторов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Перевод торговли газом с недружественными странами в рублевую зону являются весомым фактором, обещающим дальнейший рост курса рубля, рассказывает агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
К прочим факторам, делающим рубль сильнее, он отнес низкий импорт, высокие цены на сырьевых рынках, "заморозка" торгов на бирже РФ для нерезидентов, сокращение перетока иностранных валют.

“Наши оценки второй декады марта предполагали завершение эмоционального ослабления рубля и поход под 100 за доллар и 110 - по евро. Эти ориентиры исполнены", - говорит Зельцер. По его мнению, в среднесрочной перспективе доллар уйдет в район 90 рублей, евро приблизится к 100 рублям.

 
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