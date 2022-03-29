Финансист рассказал, куда может "откатиться" рубль

“Наши оценки второй декады марта предполагали завершение эмоционального ослабления рубля и поход под 100 за доллар и 110 - по евро. Эти ориентиры исполнены", - говорит Зельцер. По его мнению, в среднесрочной перспективе доллар уйдет в район 90 рублей, евро приблизится к 100 рублям.