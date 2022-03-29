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Захарова высмеяла рекомендации МИД Украины не есть и не пить на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Захарова высмеяла рекомендации МИД Украины не есть и не пить на переговорах
Захарова высмеяла рекомендации МИД Украины не есть и не пить на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022
Захарова высмеяла рекомендации МИД Украины не есть и не пить на переговорах
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала совет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который он дал членам украинской... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:15
2022-03-29T16:13
обострение ситуации в днр и лнр
россия
киев
министерство обороны украины
стамбул
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала совет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который он дал членам украинской делегации на переговорах с Москвой.Так, по мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, представители Киева во время встреч не должны ничего не есть и не пить, им также нежелательно касаться различных поверхностей.О гибели Киреева, который входил в состав украинской делегации на первом этапе переговоров, 5 марта сообщил депутат Рады Александр Дубинский. Он утверждал, что мужчину убили сотрудники СБУ при попытке задержания по подозрению в госизмене. Позднее украинское Минобороны выступило с заявлением, что Киреев и еще два разведчика погибли при выполнении спецзаданий.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и в первое время проходили на территории Белоруссии. Десятого марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. С середины марта переговорщики контактируют онлайн в ежедневном режиме. Во вторник стороны провели очередной очный раунд диалога в Стамбуле.
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россия, киев, министерство обороны украины, стамбул, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:15 29.03.2022 (обновлено: 16:13 29.03.2022)
 
Захарова высмеяла рекомендации МИД Украины не есть и не пить на переговорах

Захарова высмеяла рекомендации МИД Украины не есть и не пить на переговорах с Россией

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool / Перейти в фотобанкСтол, за которым пройдут российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
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Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала совет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который он дал членам украинской делегации на переговорах с Москвой.
Так, по мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, представители Киева во время встреч не должны ничего не есть и не пить, им также нежелательно касаться различных поверхностей.

"Ага. Теперь понятно, почему в Киеве украинские силовики застрелили своего переговорщика Дениса Киреева — он ел, пил и касался поверхностей на переговорах с Россией", — написала Захарова в Telegram.

О гибели Киреева, который входил в состав украинской делегации на первом этапе переговоров, 5 марта сообщил депутат Рады Александр Дубинский. Он утверждал, что мужчину убили сотрудники СБУ при попытке задержания по подозрению в госизмене. Позднее украинское Минобороны выступило с заявлением, что Киреев и еще два разведчика погибли при выполнении спецзаданий.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и в первое время проходили на территории Белоруссии. Десятого марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. С середины марта переговорщики контактируют онлайн в ежедневном режиме. Во вторник стороны провели очередной очный раунд диалога в Стамбуле.
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияКиевМинистерство обороны УкраиныСтамбулВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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