https://ria.ru/20220329/rekomendatsii-1780656755.html

Захарова высмеяла рекомендации МИД Украины не есть и не пить на переговорах

Захарова высмеяла рекомендации МИД Украины не есть и не пить на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022

Захарова высмеяла рекомендации МИД Украины не есть и не пить на переговорах

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала совет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который он дал членам украинской... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:15

2022-03-29T13:15

2022-03-29T16:13

обострение ситуации в днр и лнр

россия

киев

министерство обороны украины

стамбул

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780599440_0:181:3207:1985_1920x0_80_0_0_4c755095cc0575054cfb15e04a44df20.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала совет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который он дал членам украинской делегации на переговорах с Москвой.Так, по мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, представители Киева во время встреч не должны ничего не есть и не пить, им также нежелательно касаться различных поверхностей.О гибели Киреева, который входил в состав украинской делегации на первом этапе переговоров, 5 марта сообщил депутат Рады Александр Дубинский. Он утверждал, что мужчину убили сотрудники СБУ при попытке задержания по подозрению в госизмене. Позднее украинское Минобороны выступило с заявлением, что Киреев и еще два разведчика погибли при выполнении спецзаданий.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и в первое время проходили на территории Белоруссии. Десятого марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. С середины марта переговорщики контактируют онлайн в ежедневном режиме. Во вторник стороны провели очередной очный раунд диалога в Стамбуле.

https://ria.ru/20220325/peregovory-1780084756.html

россия

киев

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, киев, министерство обороны украины, стамбул, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)