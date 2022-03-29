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Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/razgovor-1780699293.html
Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине
Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине
Президент США Джо Байден во вторник намерен провести телефонный разговор с лидерами Франции, Италии, Великобритании и ФРГ, в ходе которого планируется обсудить... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:46
2022-03-29T15:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
сша
франция
италия
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник намерен провести телефонный разговор с лидерами Франции, Италии, Великобритании и ФРГ, в ходе которого планируется обсудить ситуацию вокруг РФ и Украины, сообщает пресс-пул Белого дома.Как отмечается, переговоры пройдут во вторник утром. Они будут посвящены "последним событиям, касающимися российского вторжения на Украину".
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сша
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в мире, джо байден, сша, франция, италия, германия, великобритания
15:46 29.03.2022 (обновлено: 15:54 29.03.2022)
 
Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине

Главы США, Франции, Германии, Италии и Британии обсудят ситуацию на Украине

© AFP 2022 / Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник намерен провести телефонный разговор с лидерами Франции, Италии, Великобритании и ФРГ, в ходе которого планируется обсудить ситуацию вокруг РФ и Украины, сообщает пресс-пул Белого дома.
Как отмечается, переговоры пройдут во вторник утром. Они будут посвящены "последним событиям, касающимися российского вторжения на Украину".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
08:00
Байден попросил Бога убрать Путина. Ответ не заставит себя ждать
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДжо БайденСШАФранцияИталияГерманияВеликобритания
 
 
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