https://ria.ru/20220329/razgovor-1780699293.html

Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине

Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.03.2022

Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине

Президент США Джо Байден во вторник намерен провести телефонный разговор с лидерами Франции, Италии, Великобритании и ФРГ, в ходе которого планируется обсудить... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:46

2022-03-29T15:46

2022-03-29T15:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

джо байден

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германия

великобритания

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник намерен провести телефонный разговор с лидерами Франции, Италии, Великобритании и ФРГ, в ходе которого планируется обсудить ситуацию вокруг РФ и Украины, сообщает пресс-пул Белого дома.Как отмечается, переговоры пройдут во вторник утром. Они будут посвящены "последним событиям, касающимися российского вторжения на Украину".

https://ria.ru/20220329/bayden-1780551294.html

сша

франция

италия

германия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джо байден, сша, франция, италия, германия, великобритания