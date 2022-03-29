https://ria.ru/20220329/razgovor-1780699293.html
Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине
Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине
Президент США Джо Байден во вторник намерен провести телефонный разговор с лидерами Франции, Италии, Великобритании и ФРГ, в ходе которого планируется обсудить... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:46
2022-03-29T15:46
2022-03-29T15:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
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италия
германия
великобритания
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник намерен провести телефонный разговор с лидерами Франции, Италии, Великобритании и ФРГ, в ходе которого планируется обсудить ситуацию вокруг РФ и Украины, сообщает пресс-пул Белого дома.Как отмечается, переговоры пройдут во вторник утром. Они будут посвящены "последним событиям, касающимися российского вторжения на Украину".
https://ria.ru/20220329/bayden-1780551294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, франция, италия, германия, великобритания
15:46 29.03.2022 (обновлено: 15:54 29.03.2022)
Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине
Главы США, Франции, Германии, Италии и Британии обсудят ситуацию на Украине