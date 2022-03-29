https://ria.ru/20220329/razgovor-1780584671.html

Макрон планирует поговорить во вторник с Путиным

Макрон планирует поговорить во вторник с Путиным - РИА Новости, 29.03.2022

Макрон планирует поговорить во вторник с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует во вторник вновь поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила представитель МИД Франции Анн-Клэр... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T01:16

2022-03-29T01:16

2022-03-29T05:19

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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует во вторник вновь поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр.Лидеры двух стран провели за последнее время уже несколько телефонных переговоров.Представитель МИД отметила, что в ходе беседы Макрон намерен, в частности, обсудить эвакуацию жителей из Мариуполя.По словам Лежандр, главная цель французского президента заключается в том, чтобы добиться прекращения огня, чтобы обеспечить "свободное перемещение населения" и свободный доступ для гуманитарной помощи.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, франция