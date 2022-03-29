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Макрон планирует поговорить во вторник с Путиным - РИА Новости, 29.03.2022
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Макрон планирует поговорить во вторник с Путиным
Макрон планирует поговорить во вторник с Путиным - РИА Новости, 29.03.2022
Макрон планирует поговорить во вторник с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует во вторник вновь поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила представитель МИД Франции Анн-Клэр... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T01:16
2022-03-29T05:19
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франция
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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует во вторник вновь поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр.Лидеры двух стран провели за последнее время уже несколько телефонных переговоров.Представитель МИД отметила, что в ходе беседы Макрон намерен, в частности, обсудить эвакуацию жителей из Мариуполя.По словам Лежандр, главная цель французского президента заключается в том, чтобы добиться прекращения огня, чтобы обеспечить "свободное перемещение населения" и свободный доступ для гуманитарной помощи.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире, россия, франция
01:16 29.03.2022 (обновлено: 05:19 29.03.2022)
 
Макрон планирует поговорить во вторник с Путиным

Французский лидер Макрон планирует вновь поговорить с президентом России Путиным 29 марта

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует во вторник вновь поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр.
Лидеры двух стран провели за последнее время уже несколько телефонных переговоров.
"Президент республики планирует завтра поговорить с Владимиром Путиным", - заявила Лежандр в эфире телеканала BFMTV.
Представитель МИД отметила, что в ходе беседы Макрон намерен, в частности, обсудить эвакуацию жителей из Мариуполя.
По словам Лежандр, главная цель французского президента заключается в том, чтобы добиться прекращения огня, чтобы обеспечить "свободное перемещение населения" и свободный доступ для гуманитарной помощи.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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