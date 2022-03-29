https://ria.ru/20220329/rassledovanie-1780688677.html

ЛДПР начала расследование ложного сообщения о смерти Жириновского

ЛДПР начала расследование ложного сообщения о смерти Жириновского - РИА Новости, 29.03.2022

ЛДПР начала расследование ложного сообщения о смерти Жириновского

ЛДПР проводит внутреннее расследование после публикации сообщений о смерти Владимира Жириновского, рассказал РИА Новости член высшего совета партии Сергей... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:06

2022-03-29T15:06

2022-03-29T15:55

лдпр

владимир жириновский

общество

россия

генеральная прокуратура рф

telegram (приложение)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ЛДПР проводит внутреннее расследование после публикации сообщений о смерти Владимира Жириновского, рассказал РИА Новости член высшего совета партии Сергей Каргинов."Идет внутреннее расследование, мы сделаем выводы, сообщим, но это не дело нескольких дней", — сказал он.О смерти лидера ЛДПР 25 марта сообщил в Telegram сенатор Александр Пронюшкин. Позже он удалил пост, исчезла и вторая публикация, в которой Пронюшкин написал "Царствие небесное". Сенатор объяснил, что недостоверная информация попала в его канал по ошибке, и добавил, что никаких комментариев СМИ не давал. Он также извинился перед подписчикам и заверил, что "причастные к публикации понесут ответственность".В ЛДПР пообещали разобраться с сенатором на высшем совете партии и подчеркнули, что узнавать информацию следует только от ее пресс-службы. Кроме того, партия заявила, что подаст в Генпрокуратуру иск против распространителей фейков. Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с тех пор он находится в больнице. Как заявляли в Минздраве, его cостояние оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь.

https://ria.ru/20220325/post-1780157938.html

https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780042723.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

лдпр, владимир жириновский, общество, россия, генеральная прокуратура рф, telegram (приложение)