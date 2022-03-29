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ЛДПР начала расследование ложного сообщения о смерти Жириновского - РИА Новости, 29.03.2022
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ЛДПР начала расследование ложного сообщения о смерти Жириновского
ЛДПР начала расследование ложного сообщения о смерти Жириновского - РИА Новости, 29.03.2022
ЛДПР начала расследование ложного сообщения о смерти Жириновского
ЛДПР проводит внутреннее расследование после публикации сообщений о смерти Владимира Жириновского, рассказал РИА Новости член высшего совета партии Сергей... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:06
2022-03-29T15:55
лдпр
владимир жириновский
общество
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ЛДПР проводит внутреннее расследование после публикации сообщений о смерти Владимира Жириновского, рассказал РИА Новости член высшего совета партии Сергей Каргинов."Идет внутреннее расследование, мы сделаем выводы, сообщим, но это не дело нескольких дней", — сказал он.О смерти лидера ЛДПР 25 марта сообщил в Telegram сенатор Александр Пронюшкин. Позже он удалил пост, исчезла и вторая публикация, в которой Пронюшкин написал "Царствие небесное". Сенатор объяснил, что недостоверная информация попала в его канал по ошибке, и добавил, что никаких комментариев СМИ не давал. Он также извинился перед подписчикам и заверил, что "причастные к публикации понесут ответственность".В ЛДПР пообещали разобраться с сенатором на высшем совете партии и подчеркнули, что узнавать информацию следует только от ее пресс-службы. Кроме того, партия заявила, что подаст в Генпрокуратуру иск против распространителей фейков. Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с тех пор он находится в больнице. Как заявляли в Минздраве, его cостояние оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь.
https://ria.ru/20220325/post-1780157938.html
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лдпр, владимир жириновский, общество, россия, генеральная прокуратура рф, telegram (приложение)
15:06 29.03.2022 (обновлено: 15:55 29.03.2022)
 
ЛДПР начала расследование ложного сообщения о смерти Жириновского

ЛДПР проведет внутреннее расследование публикации ложного сообщения о смерти Жириновского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ЛДПР проводит внутреннее расследование после публикации сообщений о смерти Владимира Жириновского, рассказал РИА Новости член высшего совета партии Сергей Каргинов.
"Идет внутреннее расследование, мы сделаем выводы, сообщим, но это не дело нескольких дней", — сказал он.
Член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Пронюшкин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 19:16
Пронюшкин заявил, что пост о Жириновском попал к нему на страницу случайно
О смерти лидера ЛДПР 25 марта сообщил в Telegram сенатор Александр Пронюшкин. Позже он удалил пост, исчезла и вторая публикация, в которой Пронюшкин написал "Царствие небесное". Сенатор объяснил, что недостоверная информация попала в его канал по ошибке, и добавил, что никаких комментариев СМИ не давал.
Он также извинился перед подписчикам и заверил, что "причастные к публикации понесут ответственность".
В ЛДПР пообещали разобраться с сенатором на высшем совете партии и подчеркнули, что узнавать информацию следует только от ее пресс-службы. Кроме того, партия заявила, что подаст в Генпрокуратуру иск против распространителей фейков.
Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с тех пор он находится в больнице. Как заявляли в Минздраве, его cостояние оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 13:04
В Кремле рассказали о состоянии Жириновского
 
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