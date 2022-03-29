https://ria.ru/20220329/ptsr-laboratoriya-1780711312.html

Новая ПЦР-лаборатория открылась в райцентре Липецкой области

Новая ПЦР-лаборатория открылась в райцентре Липецкой области - РИА Новости, 29.03.2022

Новая ПЦР-лаборатория открылась в райцентре Липецкой области

Новая лаборатория ПЦР-диагностики открылась на базе районной больницы города Грязи Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:29

2022-03-29T16:29

2022-03-29T16:29

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Новая лаборатория ПЦР-диагностики открылась на базе районной больницы города Грязи Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, лаборатория оснащена современным диагностическим оборудованием, в работе используются новейшие технологии и высокоточные тесты. Мощность составит не менее 200 ПЦР-тестов в сутки. Кроме того, там будут проводиться исследования на различные группы бактериальных и вирусных инфекций.Артамонов отметил, что лаборатория открыта в целях повышения доступности высокотехнологичной диагностики в интересах жителей двух муниципальных районов - Грязинского и Добринского, в которых проживают более 100 тысяч человек.В настоящее время в регионе функционируют десять ПЦР-лабораторий, в том числе четыре – в составе государственной лечебной сети, две - лаборатории федерального подчинения и четыре - лаборатории в негосударственных медорганизациях.

https://ria.ru/20220328/svyaz-1780485074.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, игорь артамонов