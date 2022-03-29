https://ria.ru/20220329/proizvodstvo-1780625113.html

В России создадут первое производство ранозаживляющих средств

В России создадут первое производство ранозаживляющих средств - РИА Новости, 29.03.2022

В России создадут первое производство ранозаживляющих средств

Компания "Эверс" получила от Фонда развития промышленности (ФРП) льготный заем в размере 72 миллионов рублей для создания первого в России производства средств... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:22

2022-03-29T11:22

2022-03-29T11:22

экономика

технологии

московская область (подмосковье)

россия

фонд развития промышленности

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Компания "Эверс" получила от Фонда развития промышленности (ФРП) льготный заем в размере 72 миллионов рублей для создания первого в России производства средств по уходу за ранами, годовая мощность которого составит 80 миллионов изделий, следует из сообщения биомедицинской компании."Компания "Эверс" в особой экономической зоне "Дубна" Московской области запустила первое в России производство уникальных по своим характеристикам средств ухода за ранами "Хитокол". ... Инвестиции в создание отечественного производства средств ухода за ранами составили 300 миллионов рублей. Из них 72 миллиона рублей в виде льготного займа по программе "Проекты развития" предоставил Фонд развития промышленности", - говорится в пресс-релизе."Годовая мощность нового производства составляет 80 миллионов изделий, среди которых "Хитокол", а также другие гидрогелевые противоожоговые, кровоостанавливающие и ранозаживляющие средства, защитные пластырные повязки для ран и антимикробные липкие пленки для проведения хирургических манипуляций", - поясняется в сообщении.Уточняется, что организация выпуска таких продуктов поможет значительно снизить зависимость от импорта, так как доля раневых покрытий зарубежного производства на рынке России составляет около 80%. Компания планирует запустить производство средств для остановки кровотечений, лечебных атравматических повязок и ряда других новинок.ООО "Эверс" - российская биомедицинская компания полного цикла, входит в промышленный холдинг "Эверс груп Рус". Специализируется на производстве инновационных, качественных, эффективных и доступных медицинских изделий.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/lekarstva-1780439784.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/lekarstva-1780432940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, московская область (подмосковье), россия, фонд развития промышленности, санкции в отношении россии