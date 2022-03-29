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В России создадут первое производство ранозаживляющих средств - РИА Новости, 29.03.2022
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В России создадут первое производство ранозаживляющих средств
В России создадут первое производство ранозаживляющих средств - РИА Новости, 29.03.2022
В России создадут первое производство ранозаживляющих средств
Компания "Эверс" получила от Фонда развития промышленности (ФРП) льготный заем в размере 72 миллионов рублей для создания первого в России производства средств... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:22
2022-03-29T11:22
экономика
технологии
московская область (подмосковье)
россия
фонд развития промышленности
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Компания "Эверс" получила от Фонда развития промышленности (ФРП) льготный заем в размере 72 миллионов рублей для создания первого в России производства средств по уходу за ранами, годовая мощность которого составит 80 миллионов изделий, следует из сообщения биомедицинской компании."Компания "Эверс" в особой экономической зоне "Дубна" Московской области запустила первое в России производство уникальных по своим характеристикам средств ухода за ранами "Хитокол". ... Инвестиции в создание отечественного производства средств ухода за ранами составили 300 миллионов рублей. Из них 72 миллиона рублей в виде льготного займа по программе "Проекты развития" предоставил Фонд развития промышленности", - говорится в пресс-релизе."Годовая мощность нового производства составляет 80 миллионов изделий, среди которых "Хитокол", а также другие гидрогелевые противоожоговые, кровоостанавливающие и ранозаживляющие средства, защитные пластырные повязки для ран и антимикробные липкие пленки для проведения хирургических манипуляций", - поясняется в сообщении.Уточняется, что организация выпуска таких продуктов поможет значительно снизить зависимость от импорта, так как доля раневых покрытий зарубежного производства на рынке России составляет около 80%. Компания планирует запустить производство средств для остановки кровотечений, лечебных атравматических повязок и ряда других новинок.ООО "Эверс" - российская биомедицинская компания полного цикла, входит в промышленный холдинг "Эверс груп Рус". Специализируется на производстве инновационных, качественных, эффективных и доступных медицинских изделий.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/lekarstva-1780439784.html
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экономика, технологии, московская область (подмосковье), россия, фонд развития промышленности, санкции в отношении россии
11:22 29.03.2022
 
В России создадут первое производство ранозаживляющих средств

ФРП выдал льготный заем на создание первого в России производства ранозаживляющих средств

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники производства на территории особой экономической зоны "Дубна"
Сотрудники производства на территории особой экономической зоны Дубна - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники производства на территории особой экономической зоны "Дубна". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Компания "Эверс" получила от Фонда развития промышленности (ФРП) льготный заем в размере 72 миллионов рублей для создания первого в России производства средств по уходу за ранами, годовая мощность которого составит 80 миллионов изделий, следует из сообщения биомедицинской компании.
"Компания "Эверс" в особой экономической зоне "Дубна" Московской области запустила первое в России производство уникальных по своим характеристикам средств ухода за ранами "Хитокол". ... Инвестиции в создание отечественного производства средств ухода за ранами составили 300 миллионов рублей. Из них 72 миллиона рублей в виде льготного займа по программе "Проекты развития" предоставил Фонд развития промышленности", - говорится в пресс-релизе.
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"Годовая мощность нового производства составляет 80 миллионов изделий, среди которых "Хитокол", а также другие гидрогелевые противоожоговые, кровоостанавливающие и ранозаживляющие средства, защитные пластырные повязки для ран и антимикробные липкие пленки для проведения хирургических манипуляций", - поясняется в сообщении.
Уточняется, что организация выпуска таких продуктов поможет значительно снизить зависимость от импорта, так как доля раневых покрытий зарубежного производства на рынке России составляет около 80%. Компания планирует запустить производство средств для остановки кровотечений, лечебных атравматических повязок и ряда других новинок.
ООО "Эверс" - российская биомедицинская компания полного цикла, входит в промышленный холдинг "Эверс груп Рус". Специализируется на производстве инновационных, качественных, эффективных и доступных медицинских изделий.
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