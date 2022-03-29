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Рабочие профессии крайне востребованы в Кировской области, заявил Васильев - РИА Новости, 29.03.2022
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Кировская область
https://ria.ru/20220329/professii-1780628594.html
Рабочие профессии крайне востребованы в Кировской области, заявил Васильев
Рабочие профессии крайне востребованы в Кировской области, заявил Васильев - РИА Новости, 29.03.2022
Рабочие профессии крайне востребованы в Кировской области, заявил Васильев
Рабочие профессии крайне востребованы в Кировской области на стройках новых школ, на сельхозпредприятиях и на промышленном производстве, заявил глава региона... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:42
2022-03-29T11:42
кировская область
экономика
россия
кировская область
игорь васильев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар — РИА Новости. Рабочие профессии крайне востребованы в Кировской области на стройках новых школ, на сельхозпредприятиях и на промышленном производстве, заявил глава региона Игорь Васильев."Одно из сельхозпредприятий региона заявило о готовности трудоустроить 600 человек, причем с достойными для нашего региона зарплатами свыше 40 тысяч рублей. Востребованы рабочие руки на производстве машин для молочной промышленности и других предприятиях", – сказал губернатор Кировской области в ходе интервью на телеканале "Россия 24".Кроме того, в Кировской области стартовала большая программа по модернизации образовательной сферы: это и строительство новых школ, капитальный ремонт с последующим оснащением оборудованием. Для этого, по словам губернатора, также требуется большое количество строителей."Если раньше многие стремились на вахту в другие регионы, то сейчас они востребованы в Кировской области. Очень важно построить эту работу в координации с учреждениями среднего профессионального образования и вузами, чтобы своевременно переориентироваться на подготовку тех кадров, которые становятся востребованными именно сейчас", – сказал Васильев.Говоря о том, с какими проблемами приходится сталкиваться кировским предприятиям в условиях санкций, Васильев отметил, что, по словам руководителей местных предприятий, их производства обеспечены техникой, запчастями, оборудованием, материалами на ближайшие месяцы, закрытия производств и сокращения штатов не планируется."Многие видят в сложившейся ситуации возможности для развития. Так, фармацевтическая компания "Нанолек", которая уже производит вакцину от коронавируса "Ковивак", в ближайшее время запустит производство вакцины против папилломы человека, что позволит снизить заболеваемость онкологией", - отметил глава региона.Кировская компания "Сельмаш Молочные машины" более десяти лет занимается разработкой и производством технологического оборудования для молокоперерабатывающей отрасли. Готовое оборудование закупают разные регионы России. "Недавно в Куменском районе Кировской области открылся завод по изготовлению сыра. При выходе производства на полную мощность здесь могут выпускать свыше 7 000 тонн продукции в год. Большая часть технологического оборудования для этого завода произведена на "Сельмаше", – отметил губернатор.Глава региона также подчеркнул, что расширять производство готовы и предприятия сферы легкой промышленности, чтобы удовлетворить потребности покупателей в качественной одежде и обуви.
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экономика, россия, кировская область, игорь васильев
11:42 29.03.2022
 
Рабочие профессии крайне востребованы в Кировской области, заявил Васильев

Губернатор Васильев: рабочие профессии крайне востребованы в Кировской области

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар — РИА Новости. Рабочие профессии крайне востребованы в Кировской области на стройках новых школ, на сельхозпредприятиях и на промышленном производстве, заявил глава региона Игорь Васильев.
"Одно из сельхозпредприятий региона заявило о готовности трудоустроить 600 человек, причем с достойными для нашего региона зарплатами свыше 40 тысяч рублей. Востребованы рабочие руки на производстве машин для молочной промышленности и других предприятиях", – сказал губернатор Кировской области в ходе интервью на телеканале "Россия 24".
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Кроме того, в Кировской области стартовала большая программа по модернизации образовательной сферы: это и строительство новых школ, капитальный ремонт с последующим оснащением оборудованием. Для этого, по словам губернатора, также требуется большое количество строителей.
"Если раньше многие стремились на вахту в другие регионы, то сейчас они востребованы в Кировской области. Очень важно построить эту работу в координации с учреждениями среднего профессионального образования и вузами, чтобы своевременно переориентироваться на подготовку тех кадров, которые становятся востребованными именно сейчас", – сказал Васильев.
Говоря о том, с какими проблемами приходится сталкиваться кировским предприятиям в условиях санкций, Васильев отметил, что, по словам руководителей местных предприятий, их производства обеспечены техникой, запчастями, оборудованием, материалами на ближайшие месяцы, закрытия производств и сокращения штатов не планируется.
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"Многие видят в сложившейся ситуации возможности для развития. Так, фармацевтическая компания "Нанолек", которая уже производит вакцину от коронавируса "Ковивак", в ближайшее время запустит производство вакцины против папилломы человека, что позволит снизить заболеваемость онкологией", - отметил глава региона.
Кировская компания "Сельмаш Молочные машины" более десяти лет занимается разработкой и производством технологического оборудования для молокоперерабатывающей отрасли. Готовое оборудование закупают разные регионы России. "Недавно в Куменском районе Кировской области открылся завод по изготовлению сыра. При выходе производства на полную мощность здесь могут выпускать свыше 7 000 тонн продукции в год. Большая часть технологического оборудования для этого завода произведена на "Сельмаше", – отметил губернатор.
Глава региона также подчеркнул, что расширять производство готовы и предприятия сферы легкой промышленности, чтобы удовлетворить потребности покупателей в качественной одежде и обуви.
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