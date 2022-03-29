https://ria.ru/20220329/proekty-1780732293.html

В Тверской области реализуют 262 проекта ППМИ

В Тверской области реализуют 262 проекта ППМИ - РИА Новости, 29.03.2022

В Тверской области реализуют 262 проекта ППМИ

В Тверской области в этом году планируется реализовать 262 проекта в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:46

2022-03-29T17:46

2022-03-29T17:46

тверская область

игорь руденя

жкх

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ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется реализовать 262 проекта в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства."Программа является очень популярной и востребованной среди наших граждан. Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения жителей в работу по развитию региона", - процитировали в пресс-службе главу региона Игоря Руденю.В этом году предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения, дорог и уличного освещения на своих территориях, а также оборудованию детских площадок и спортивных объектов.Кроме того, будут реализованы проекты по благоустройству территорий, ремонту местных домов культуры и мест массового отдыха граждан, дворовых территорий, приобретению оборудования и коммунальной техники, мест сбора твёрдых коммунальных отходов и другие. В реализацию инициатив помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.В пресс-службе напомнили, что ППМИ стартовала в Тверской области в 2013 году. Количество реализуемых проектов ежегодно растёт. За прошедшие шесть лет – с 2016 по 2021 годы – в рамках ППМИ уже созданы 1582 объекта общественной инфраструктуры.

https://ria.ru/20220329/gazifikatsiya-1780710378.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, жкх