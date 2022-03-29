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В Тверской области реализуют 262 проекта ППМИ - РИА Новости, 29.03.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220329/proekty-1780732293.html
В Тверской области реализуют 262 проекта ППМИ
В Тверской области реализуют 262 проекта ППМИ - РИА Новости, 29.03.2022
В Тверской области реализуют 262 проекта ППМИ
В Тверской области в этом году планируется реализовать 262 проекта в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:46
2022-03-29T17:46
тверская область
игорь руденя
жкх
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ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется реализовать 262 проекта в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства."Программа является очень популярной и востребованной среди наших граждан. Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения жителей в работу по развитию региона", - процитировали в пресс-службе главу региона Игоря Руденю.В этом году предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения, дорог и уличного освещения на своих территориях, а также оборудованию детских площадок и спортивных объектов.Кроме того, будут реализованы проекты по благоустройству территорий, ремонту местных домов культуры и мест массового отдыха граждан, дворовых территорий, приобретению оборудования и коммунальной техники, мест сбора твёрдых коммунальных отходов и другие. В реализацию инициатив помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.В пресс-службе напомнили, что ППМИ стартовала в Тверской области в 2013 году. Количество реализуемых проектов ежегодно растёт. За прошедшие шесть лет – с 2016 по 2021 годы – в рамках ППМИ уже созданы 1582 объекта общественной инфраструктуры.
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игорь руденя, жкх
17:46 29.03.2022
 

В Тверской области реализуют 262 проекта ППМИ

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется реализовать 262 проекта в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Программа является очень популярной и востребованной среди наших граждан. Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения жителей в работу по развитию региона", - процитировали в пресс-службе главу региона Игоря Руденю.
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В этом году предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения, дорог и уличного освещения на своих территориях, а также оборудованию детских площадок и спортивных объектов.
Кроме того, будут реализованы проекты по благоустройству территорий, ремонту местных домов культуры и мест массового отдыха граждан, дворовых территорий, приобретению оборудования и коммунальной техники, мест сбора твёрдых коммунальных отходов и другие. В реализацию инициатив помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.
В пресс-службе напомнили, что ППМИ стартовала в Тверской области в 2013 году. Количество реализуемых проектов ежегодно растёт. За прошедшие шесть лет – с 2016 по 2021 годы – в рамках ППМИ уже созданы 1582 объекта общественной инфраструктуры.
 
Тверская областьИгорь РуденяЖКХ
 
 
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