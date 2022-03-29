https://ria.ru/20220329/proekty-1780721664.html

Тверские власти поддержат 78 новых проектов в сфере туризма

Тверские власти поддержат 78 новых проектов в сфере туризма - РИА Новости, 29.03.2022

Тверские власти поддержат 78 новых проектов в сфере туризма

Власти Тверской области направят дополнительные средства из областного бюджета на развитие туристической инфраструктуры, решение принято во вторник на заседании РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:01

2022-03-29T17:01

2022-03-29T17:06

тверская область

игорь руденя

тверская область

новости - туризм

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ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. Власти Тверской области направят дополнительные средства из областного бюджета на развитие туристической инфраструктуры, решение принято во вторник на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.По словам губернатора области Игоря Рудени, в этом году в Центральном федеральном округе формируется совершенно новый уровень туристической активности.Кроме того, областной кабинет министров внес изменения в порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и предпринимателям на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры. Перечень туристических объектов расширен. Теперь поддержку по региональной программе можно получить и на создание коллективных средств размещения, глэмпингов и кемпингов некапитального характера. Увеличен и предельный размер субсидии с 1 до 1,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220322/vospitanie-1779479800.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, новости - туризм