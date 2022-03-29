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Тверские власти поддержат 78 новых проектов в сфере туризма - РИА Новости, 29.03.2022
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Тверская область
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Тверские власти поддержат 78 новых проектов в сфере туризма
Тверские власти поддержат 78 новых проектов в сфере туризма - РИА Новости, 29.03.2022
Тверские власти поддержат 78 новых проектов в сфере туризма
Власти Тверской области направят дополнительные средства из областного бюджета на развитие туристической инфраструктуры, решение принято во вторник на заседании РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:01
2022-03-29T17:06
тверская область
игорь руденя
тверская область
новости - туризм
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ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. Власти Тверской области направят дополнительные средства из областного бюджета на развитие туристической инфраструктуры, решение принято во вторник на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.По словам губернатора области Игоря Рудени, в этом году в Центральном федеральном округе формируется совершенно новый уровень туристической активности.Кроме того, областной кабинет министров внес изменения в порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и предпринимателям на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры. Перечень туристических объектов расширен. Теперь поддержку по региональной программе можно получить и на создание коллективных средств размещения, глэмпингов и кемпингов некапитального характера. Увеличен и предельный размер субсидии с 1 до 1,5 миллиона рублей.
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игорь руденя, тверская область, новости - туризм
17:01 29.03.2022 (обновлено: 17:06 29.03.2022)
 

Тверские власти поддержат 78 новых проектов в сфере туризма

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиТверские власти поддержат 78 новых проектов в сфере туризма
Тверские власти поддержат 78 новых проектов в сфере туризма - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. Власти Тверской области направят дополнительные средства из областного бюджета на развитие туристической инфраструктуры, решение принято во вторник на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Представители турбизнеса смогут получить господдержку на создание и развитие пляжей, кемпингов и глэмпингов, на развитие инфраструктуры туризма, включая приобретение туристского оборудования, разработку новых маршрутов, создание электронных путеводителей, в том числе мобильных приложений и аудиогидов. С учетом предоставления федерального финансирования на эти цели регион сможет поддержать реализацию не менее 78 проектов в сфере туризма", - говорится в сообщении.
По словам губернатора области Игоря Рудени, в этом году в Центральном федеральном округе формируется совершенно новый уровень туристической активности.
"Федеральные меры поддержки – это возможность обновления туристской инфраструктуры. Выделение средств на создание кемпингов, пляжей, благоустройство территорий – это первый пакет мер поддержки. Будет также подготовлен второй пакет. Учитывая пожелания наших предпринимателей, откроем новую позицию – создание спа-центров при уже действующих гостиницах, отелях, туристических базах, что позволит обеспечивать хорошую загрузку объектов круглогодично", - отметил глава региона.
Кроме того, областной кабинет министров внес изменения в порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и предпринимателям на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры. Перечень туристических объектов расширен. Теперь поддержку по региональной программе можно получить и на создание коллективных средств размещения, глэмпингов и кемпингов некапитального характера. Увеличен и предельный размер субсидии с 1 до 1,5 миллиона рублей.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьНовости - Туризм
 
 
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