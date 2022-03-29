https://ria.ru/20220329/prizyvniki-1780642541.html

Призывников не будут направлять в горячие точки

Призывников не будут направлять в горячие точки - РИА Новости, 29.03.2022

Призывников не будут направлять в горячие точки

Граждане России, отправленные на срочную военную службу весной этого года, не попадут в горячие точки, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:29

2022-03-29T12:29

2022-03-29T18:08

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Граждане России, отправленные на срочную военную службу весной этого года, не попадут в горячие точки, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.Он отметил, что всех военнослужащих весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы уволят в запас и отправят домой.По словам Шойгу, военная служба для большинства призывников начнется с профессиональной подготовки в учебных центрах. Она продлится от трех до пяти месяцев.Всего весеннему призыву подлежат 134,5 тысячи российских юношей, это меньше, чем год назад, добавил министр. Он также поручил продолжить мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции среди российских военнослужащих.Призывная кампания в России проходит дважды в год в одно и то же время. Весенний набор стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.

https://ria.ru/20220329/shoygu-1780638588.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, общество