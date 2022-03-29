https://ria.ru/20220329/pribyl-1780638004.html

Чистая прибыль Huawei в 2021 году выросла на 76%

Чистая прибыль Huawei в 2021 году выросла на 76% - РИА Новости, 29.03.2022

Чистая прибыль Huawei в 2021 году выросла на 76%

Чистая прибыль компании Huawei в 2021 году увеличилась на 75,9% в годовом исчислении до 113,7 миллиарда юаней (около 17,8 миллиарда долларов), а ее доходы... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:12

2022-03-29T12:12

2022-03-29T12:12

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huawei technologies

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МОСКВА, 29 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Чистая прибыль компании Huawei в 2021 году увеличилась на 75,9% в годовом исчислении до 113,7 миллиарда юаней (около 17,8 миллиарда долларов), а ее доходы составили 636,8 миллиарда юаней, сообщает компания."В целом наши показатели соответствовали прогнозам", - заявил сменяемый председатель Совета директоров компании HuaweiГо Пин, выступая на пресс-конференции по итогам 2021 года в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай)."Наш операторский бизнес оставался стабильным, наш корпоративный бизнес демонстрировал устойчивый рост, наш потребительский бизнес быстро расширялся, охватывая новые сферы", - отметил Го Пин.В 2021 году доходы операторского бизнеса Huaweiсоставили 281,5 миллиарда юаней, следует из годового отчета. Работая с операторами и партнерами по всему миру, компания заключила более 3 тысяч коммерческих контрактов на промышленное применение сетей 5G.За отчетный период наблюдались высокие темпы роста корпоративного бизнеса, который принес Huawei доходы в размере 102,4 млрд юаней.Более 700 городов и 267 компаний из списка Fortune Global 500 выбрали Huawei в качестве своего партнера по цифровой трансформации, и в настоящее время компания работает более чем с 6 тыс сервисных и операционных партнеров по всему миру.Между тем, потребительский бизнес в прошлом году принес компании доходы в размере 243,4 миллиарда юаней, продолжался устойчивый рост продаж умных носимых устройств, смарт-дисплеев, полностью беспроводных стереонаушников (TWS) и мобильных услуг Huawei Mobile Services."Несмотря на снижение выручки в 2021 году, наша способность получать прибыль и генерировать денежные потоки растет, и мы теперь можем лучше справляться с неопределенностью", - заявила на пресс-конференции финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу.Как показывает ежегодный отчет, в 2021 году денежный поток компании от операционной деятельности резко увеличился, составив 59,7 миллиарда юаней.В прошлом году на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) компания потратила рекордные 142,7 миллиарда юаней, или 22,4% от общих доходов, в результате ее суммарные расходы на НИОКР за последние 10 лет превысили 845 миллиардов юаней.В 2021 году компания Huawei также сосредоточилась на создании собственных экосистем openEuler, MindSporeи HarmonyOS, основанных на принципах открытого сотрудничества и совместного роста. В настоящее время более 8 миллионов разработчиков используют открытые платформы, программное обеспечение с открытым исходным кодом и инструменты разработки компании Huawei, следует из отчета.

https://ria.ru/20220328/investitsii-1780441851.html

https://ria.ru/20220324/energetika-1779816186.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, huawei technologies