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Познер объяснил, почему на Первом канале не выходит его программа - РИА Новости, 29.03.2022
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Познер объяснил, почему на Первом канале не выходит его программа
Познер объяснил, почему на Первом канале не выходит его программа - РИА Новости, 29.03.2022
Познер объяснил, почему на Первом канале не выходит его программа
Журналист Владимир Познер сообщил, что Первый канал стал информационным каналом и таким останется до конца спецоперации РФ на Украине, именно это является... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:32
2022-03-29T15:32
владимир познер
россия
общество
медиа - общество
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Журналист Владимир Познер сообщил, что Первый канал стал информационным каналом и таким останется до конца спецоперации РФ на Украине, именно это является причиной отсутствия программы "Познер" в эфире с 28 февраля."С 24 февраля Первый канал стал информационным каналом и останется таковым до завершения так называемой "спецоперации". В течение этого времени не будут выходить в эфир некоторые программы, в том числе моя", - написал Познер в Telegram-канале, отвечая на вопросы, почему с 28 февраля не выходит программа "Познер".Журналист отметил, что такова позиция руководства Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир познер, россия, общество, медиа - общество, первый канал (телеканал)
15:32 29.03.2022
 
Познер объяснил, почему на Первом канале не выходит его программа

Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему на Первом канале не выходит его программа

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер
Телеведущий Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Телеведущий Владимир Познер
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Журналист Владимир Познер сообщил, что Первый канал стал информационным каналом и таким останется до конца спецоперации РФ на Украине, именно это является причиной отсутствия программы "Познер" в эфире с 28 февраля.
"С 24 февраля Первый канал стал информационным каналом и останется таковым до завершения так называемой "спецоперации". В течение этого времени не будут выходить в эфир некоторые программы, в том числе моя", - написал Познер в Telegram-канале, отвечая на вопросы, почему с 28 февраля не выходит программа "Познер".
Журналист отметил, что такова позиция руководства Первого канала.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Владимир ПознерРоссияОбществоМедиа - ОбществоПервый канал (телеканал)
 
 
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