https://ria.ru/20220329/postradavshie-1780601454.html

В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов

В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов - РИА Новости, 29.03.2022

В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов

Пять мирных жителей, в том числе один ребенок пострадали из-за обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики, сообщает... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:28

2022-03-29T09:28

2022-03-29T09:39

в мире

днр

украина

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе один ребенок пострадали из-за обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1960 года рождения... в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) поселка Майский населенного пункта Горловка", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, ранения получили четыре мирных жителя освобожденных ранее территорий, в том числе женщина 1954 года рождения из населенного пункта Старый Крым, а также три жителя Мариуполя - девочка 2010 года рождения, женщина 1954 года рождения и мужчина 1983 года рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/kashtanovoe-1780591935.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина