https://ria.ru/20220329/posolstvo-1780677429.html
Посольство России направило МИД Франции ноту протеста из-за акции в Довиле
Посольство России направило МИД Франции ноту протеста из-за акции в Довиле - РИА Новости, 29.03.2022
Посольство России направило МИД Франции ноту протеста из-за акции в Довиле
Посольство России в Париже обратилось в правоохранительные органы и направило ноту протеста в МИД Франции с требованием прекратить антироссийскую акцию в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:38
2022-03-29T14:38
2022-03-29T14:38
в мире
россия
франция
довиль
мид франции
посольство рф во франции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_5c24b72dc7b25bcdc2406c7689fe0ffb.jpg
ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Посольство России в Париже обратилось в правоохранительные органы и направило ноту протеста в МИД Франции с требованием прекратить антироссийскую акцию в Довиле, никаких шагов не последовало, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.Накануне посольство России во Франции рекомендовало россиянам не посещать французский город Довиль из-за рисков для безопасности в связи с антироссийскими акциями."Посольство обратилось в местные правоохранительные органы, а также направило ноту протеста в МИД Франции с требованием прекратить антироссийскую акцию и обеспечить безопасность дипломатической собственности. К сожалению, никаких шагов по исправлению ситуации французские власти пока не предприняли", - сообщили в посольстве.Как отметили в пресс-службе, в нарушение дипломатических и правовых норм мэр Довиля дал указание подсвечивать в ночные часы с помощью прожектора в цветах украинского флага расположенное в городе посольское здание в знак солидарности с украинским народом."Такое сомнительное с точки зрения солидарности световое шоу на деле обернулось своего рода "жовто-блакитной тряпкой", возбуждающей агрессивные настроения и привлекающей к зданию не только любопытных, но и экстремистов. После начала этой очевидно антироссийской акции в адрес находившихся в здании сотрудников посольства стали поступать неприкрытые угрозы", - рассказали в дипмиссии.Там также добавили, что у российской стороны вызывает сожаление, что, несмотря на демонстрировавшееся муниципальными властями в течение многих лет благожелательное отношение к России мэр "переступил черту", выступив в прессе с прямыми оскорблениями в адрес российского руководства.
https://ria.ru/20220328/khod-1780579158.html
https://ria.ru/20220329/katastrofa-1780591567.html
россия
франция
довиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_cba9a07eb0dc345047c3e712068bbad9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, довиль, мид франции, посольство рф во франции
Посольство России направило МИД Франции ноту протеста из-за акции в Довиле
Посольство России в Париже направило в МИД Франции ноту протеста из-за акции в Довиле
ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Посольство России в Париже обратилось в правоохранительные органы и направило ноту протеста в МИД Франции с требованием прекратить антироссийскую акцию в Довиле, никаких шагов не последовало, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Накануне посольство России
во Франции
рекомендовало россиянам не посещать французский город Довиль из-за рисков для безопасности в связи с антироссийскими акциями.
"Посольство обратилось в местные правоохранительные органы, а также направило ноту протеста в МИД Франции
с требованием прекратить антироссийскую акцию и обеспечить безопасность дипломатической собственности. К сожалению, никаких шагов по исправлению ситуации французские власти пока не предприняли", - сообщили в посольстве.
Как отметили в пресс-службе, в нарушение дипломатических и правовых норм мэр Довиля
дал указание подсвечивать в ночные часы с помощью прожектора в цветах украинского флага расположенное в городе посольское здание в знак солидарности с украинским народом.
"Такое сомнительное с точки зрения солидарности световое шоу на деле обернулось своего рода "жовто-блакитной тряпкой", возбуждающей агрессивные настроения и привлекающей к зданию не только любопытных, но и экстремистов. После начала этой очевидно антироссийской акции в адрес находившихся в здании сотрудников посольства стали поступать неприкрытые угрозы", - рассказали в дипмиссии.
Там также добавили, что у российской стороны вызывает сожаление, что, несмотря на демонстрировавшееся муниципальными властями в течение многих лет благожелательное отношение к России мэр "переступил черту", выступив в прессе с прямыми оскорблениями в адрес российского руководства.