https://ria.ru/20220329/posolstvo-1780677429.html

Посольство России направило МИД Франции ноту протеста из-за акции в Довиле

Посольство России направило МИД Франции ноту протеста из-за акции в Довиле - РИА Новости, 29.03.2022

Посольство России направило МИД Франции ноту протеста из-за акции в Довиле

Посольство России в Париже обратилось в правоохранительные органы и направило ноту протеста в МИД Франции с требованием прекратить антироссийскую акцию в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:38

2022-03-29T14:38

2022-03-29T14:38

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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Посольство России в Париже обратилось в правоохранительные органы и направило ноту протеста в МИД Франции с требованием прекратить антироссийскую акцию в Довиле, никаких шагов не последовало, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.Накануне посольство России во Франции рекомендовало россиянам не посещать французский город Довиль из-за рисков для безопасности в связи с антироссийскими акциями."Посольство обратилось в местные правоохранительные органы, а также направило ноту протеста в МИД Франции с требованием прекратить антироссийскую акцию и обеспечить безопасность дипломатической собственности. К сожалению, никаких шагов по исправлению ситуации французские власти пока не предприняли", - сообщили в посольстве.Как отметили в пресс-службе, в нарушение дипломатических и правовых норм мэр Довиля дал указание подсвечивать в ночные часы с помощью прожектора в цветах украинского флага расположенное в городе посольское здание в знак солидарности с украинским народом."Такое сомнительное с точки зрения солидарности световое шоу на деле обернулось своего рода "жовто-блакитной тряпкой", возбуждающей агрессивные настроения и привлекающей к зданию не только любопытных, но и экстремистов. После начала этой очевидно антироссийской акции в адрес находившихся в здании сотрудников посольства стали поступать неприкрытые угрозы", - рассказали в дипмиссии.Там также добавили, что у российской стороны вызывает сожаление, что, несмотря на демонстрировавшееся муниципальными властями в течение многих лет благожелательное отношение к России мэр "переступил черту", выступив в прессе с прямыми оскорблениями в адрес российского руководства.

https://ria.ru/20220328/khod-1780579158.html

https://ria.ru/20220329/katastrofa-1780591567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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