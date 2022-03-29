https://ria.ru/20220329/posol-1780719751.html
Посла в Гааге вызвали в МИД Нидерландов
Посла в Гааге вызвали в МИД Нидерландов - РИА Новости, 29.03.2022
Посла в Гааге вызвали в МИД Нидерландов
Посол РФ в Гааге Александр Шульгин был вызван в МИД Нидерландов, где ему сообщили о решении выслать из страны 17 российских дипломатов, заявило министерство... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:56
2022-03-29T16:56
2022-03-29T17:13
в мире
александр шульгин
россия
нидерланды
гаага
мид нидерландов
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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Посол РФ в Гааге Александр Шульгин был вызван в МИД Нидерландов, где ему сообщили о решении выслать из страны 17 российских дипломатов, заявило министерство иностранных дел королевства.Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Гаага высылает 17 российских дипломатов."Сегодня посла России вызвали в МИД. Послу сообщили, что Нидерланды высылают 17 российских разведчиков", - говорится в заявлении голландского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что основанием для высылки является информация Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) и Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), "свидетельствующая о том, что заинтересованные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно действуют в качестве разведчиков"."Решение было принято в консультации с рядом стран-единомышленников. США, Польша, Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва и Черногория уже объявили о высылке российских разведчиков", - добавил голландский МИД.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, александр шульгин, россия, нидерланды, гаага, мид нидерландов
16:56 29.03.2022 (обновлено: 17:13 29.03.2022)
Посла в Гааге вызвали в МИД Нидерландов
Посла в Гааге Шульгина вызвали в МИД Нидерландов для сообщения о высылке 17 дипломатов
ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Посол РФ в Гааге Александр Шульгин был вызван в МИД Нидерландов, где ему сообщили о решении выслать из страны 17 российских дипломатов, заявило министерство иностранных дел королевства.
Ранее глава МИД Нидерландов
Вопке Хукстра сообщил, что Гаага
высылает 17 российских дипломатов.
"Сегодня посла России
вызвали в МИД. Послу сообщили, что Нидерланды
высылают 17 российских разведчиков", - говорится в заявлении голландского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что основанием для высылки является информация Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) и Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), "свидетельствующая о том, что заинтересованные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно действуют в качестве разведчиков".
"Решение было принято в консультации с рядом стран-единомышленников. США, Польша, Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва и Черногория уже объявили о высылке российских разведчиков", - добавил голландский МИД.