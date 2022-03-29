https://ria.ru/20220329/posol-1780719751.html

Посла в Гааге вызвали в МИД Нидерландов

Посла в Гааге вызвали в МИД Нидерландов - РИА Новости, 29.03.2022

Посла в Гааге вызвали в МИД Нидерландов

Посол РФ в Гааге Александр Шульгин был вызван в МИД Нидерландов, где ему сообщили о решении выслать из страны 17 российских дипломатов, заявило министерство... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:56

2022-03-29T16:56

2022-03-29T17:13

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нидерланды

гаага

мид нидерландов

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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Посол РФ в Гааге Александр Шульгин был вызван в МИД Нидерландов, где ему сообщили о решении выслать из страны 17 российских дипломатов, заявило министерство иностранных дел королевства.Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Гаага высылает 17 российских дипломатов."Сегодня посла России вызвали в МИД. Послу сообщили, что Нидерланды высылают 17 российских разведчиков", - говорится в заявлении голландского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что основанием для высылки является информация Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) и Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), "свидетельствующая о том, что заинтересованные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно действуют в качестве разведчиков"."Решение было принято в консультации с рядом стран-единомышленников. США, Польша, Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва и Черногория уже объявили о высылке российских разведчиков", - добавил голландский МИД.

https://ria.ru/20220329/vysylka-1780661339.html

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Владимир Лаврентьев

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