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Послы стран Балтии прибыли в МИД

Послы стран Балтии прибыли в МИД - РИА Новости, 29.03.2022

Послы стран Балтии прибыли в МИД

Послы Эстонии, Латвии и Литвы прибыли в МИД России, куда их вызвали после решения выслать российских дипломатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:11

2022-03-29T12:11

2022-03-29T14:13

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Послы Эстонии, Латвии и Литвы прибыли в МИД России, куда их вызвали после решения выслать российских дипломатов, передает корреспондент РИА Новости.Прибывший раньше всех посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш заявил журналистам: "Послушаем (что скажут в МИД. — Прим. ред.)".Латвия и Эстония 18 марта выдворили по три сотрудника российского посольства, а Литва — четырех. Их обвинили в деятельности, "противоречащей дипломатическому статусу", а также в "подрыве безопасности" стран, на территории которых они работали.Накануне 45 сотрудников диппредставительства Польши также покинули страну по требованию Варшавы. МИД Северной Македонии также объявил пятерых российских дипломатов персонами нон-грата.Россия, как правило, отвечает на такие действия симметрично. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя "недружественные шаги" Скопье, отметила, что Москва "будет вынуждена принять ответные меры".

https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, москва, россия, латвия, литва, эстония