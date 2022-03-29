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ЛНР предложила украинским силовикам, остающимся в Попасной, сложить оружие - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/popasnaya-1780751644.html
ЛНР предложила украинским силовикам, остающимся в Попасной, сложить оружие
ЛНР предложила украинским силовикам, остающимся в Попасной, сложить оружие - РИА Новости, 29.03.2022
ЛНР предложила украинским силовикам, остающимся в Попасной, сложить оружие
Народная милиция Луганской народной республики предложила украинским силовикам, остающимся в городе Попасная в Донбассе, добровольно сложить оружие, заявил РИА... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:51
2022-03-29T19:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
попасная
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики предложила украинским силовикам, остающимся в городе Попасная в Донбассе, добровольно сложить оружие, заявил РИА Новости офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Федор Стрельцов.В воскресенье глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное."В соответствии с международными конвенциями и договорами, а также общепринятыми принципами гуманности, мы даем нашему противнику шанс, сложив оружие, оставив боевую технику, беспрепятственно покинуть захваченные ими населенные пункты. В частности, сегодня с применением штатных артиллерийских систем Народной милиции, а также агитационных снарядов, контингент, которым на сегодняшний день захвачен населенный пункт и прилегающие поселки, был предупрежден о том, что у них все еще остается возможность сложить оружие, оставить боевую технику и живыми отправляться по домам", - заявил Стрельцов.Военнослужащие республики при поддержке сил РФ выпустили из артсистем в сторону населенного пункта снаряды с агитационными листовками, в которых призывают украинских силовиков добровольно сложить оружие и сдаться.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине.
https://ria.ru/20220325/donbass-1780103561.html
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, попасная, ситуация в днр и лнр
19:51 29.03.2022
 
ЛНР предложила украинским силовикам, остающимся в Попасной, сложить оружие

Народная милиция ЛНР предложила украинским силовикам в Попасной сложить оружие

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики предложила украинским силовикам, остающимся в городе Попасная в Донбассе, добровольно сложить оружие, заявил РИА Новости офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Федор Стрельцов.
В воскресенье глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное.
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"В соответствии с международными конвенциями и договорами, а также общепринятыми принципами гуманности, мы даем нашему противнику шанс, сложив оружие, оставив боевую технику, беспрепятственно покинуть захваченные ими населенные пункты. В частности, сегодня с применением штатных артиллерийских систем Народной милиции, а также агитационных снарядов, контингент, которым на сегодняшний день захвачен населенный пункт и прилегающие поселки, был предупрежден о том, что у них все еще остается возможность сложить оружие, оставить боевую технику и живыми отправляться по домам", - заявил Стрельцов.
Военнослужащие республики при поддержке сил РФ выпустили из артсистем в сторону населенного пункта снаряды с агитационными листовками, в которых призывают украинских силовиков добровольно сложить оружие и сдаться.
Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине.
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