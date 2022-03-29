https://ria.ru/20220329/pompeii-1780716677.html

Собака-робот поможет археологам на раскопках в Помпеях

Собака-робот поможет археологам на раскопках в Помпеях - РИА Новости, 29.03.2022

Собака-робот поможет археологам на раскопках в Помпеях

Собака-робот Spot поможет археологам на раскопках в Помпеях, сообщает The Guardian. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:09

2022-03-29T18:09

2022-03-29T18:09

культура

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археология

италия

помпеи

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Собака-робот Spot поможет археологам на раскопках в Помпеях, сообщает The Guardian. Механический пес будет исследовать руины древнего города и выявлять места, где есть проблемы с почвой и безопасностью, в том числе из-за тоннелей, прорытых похитителями реликвий. Последние на протяжении многих лет разворовывали гробницы. Spot может проверить даже совсем крохотные пространства, собирая при этом данные, полезные для планирования работ.Также администрация парка проводила эксперименты по использованию летающего лазерного сканера. Это устройство осуществляет 3D-сканирование участка площадью 66 гектаров.Spot — новинка в серии технологий, которые используются в проекте по управлению археологическим парком с 2013 года. Тогда ЮНЕСКО пригрозила добавить Помпеи в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия.

https://ria.ru/20220321/arkheologiya-1779267621.html

италия

помпеи

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, италия, помпеи