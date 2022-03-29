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Собака-робот поможет археологам на раскопках в Помпеях
Собака-робот поможет археологам на раскопках в Помпеях - РИА Новости, 29.03.2022
Собака-робот поможет археологам на раскопках в Помпеях
Собака-робот Spot поможет археологам на раскопках в Помпеях, сообщает The Guardian. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:09
2022-03-29T18:09
2022-03-29T18:09
культура
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археология
италия
помпеи
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Собака-робот Spot поможет археологам на раскопках в Помпеях, сообщает The Guardian. Механический пес будет исследовать руины древнего города и выявлять места, где есть проблемы с почвой и безопасностью, в том числе из-за тоннелей, прорытых похитителями реликвий. Последние на протяжении многих лет разворовывали гробницы. Spot может проверить даже совсем крохотные пространства, собирая при этом данные, полезные для планирования работ.Также администрация парка проводила эксперименты по использованию летающего лазерного сканера. Это устройство осуществляет 3D-сканирование участка площадью 66 гектаров.Spot — новинка в серии технологий, которые используются в проекте по управлению археологическим парком с 2013 года. Тогда ЮНЕСКО пригрозила добавить Помпеи в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия.
https://ria.ru/20220321/arkheologiya-1779267621.html
италия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, италия, помпеи
Собака-робот поможет археологам на раскопках в Помпеях
Собака-робот Spot поможет при проведении археологических работ в Помпеях
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Собака-робот Spot поможет археологам на раскопках в Помпеях, сообщает
The Guardian.
Механический пес будет исследовать руины древнего города и выявлять места, где есть проблемы с почвой и безопасностью, в том числе из-за тоннелей, прорытых похитителями реликвий. Последние на протяжении многих лет разворовывали гробницы.
Spot может проверить даже совсем крохотные пространства, собирая при этом данные, полезные для планирования работ.
Также администрация парка проводила эксперименты по использованию летающего лазерного сканера. Это устройство осуществляет 3D-сканирование участка площадью 66 гектаров.
Spot — новинка в серии технологий, которые используются в проекте по управлению археологическим парком с 2013 года. Тогда ЮНЕСКО пригрозила добавить Помпеи в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия.