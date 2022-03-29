https://ria.ru/20220329/pomosch-1780674667.html

Помощь зоопаркам и приютам Донбасса начнут оказывать 31 марта

Помощь зоопаркам и приютам Донбасса начнут оказывать 31 марта - РИА Новости, 29.03.2022

Помощь зоопаркам и приютам Донбасса начнут оказывать 31 марта

Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и проект "Забери друга из приюта" объявляют о старте 31 марта всероссийской кампании под... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:33

2022-03-29T14:33

2022-03-29T15:34

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и проект "Забери друга из приюта" объявляют о старте 31 марта всероссийской кампании под названием "ЗооДруг" по оказанию помощи зоопаркам и приютам для животных Донбасса и Украины, говорится в пресс-релизе проекта.Отмечается, что в рамках кампании пройдёт сбор денежных средств, кормов для животных, ветеринарных препаратов, бытовой химии, стройматериалов и многого другого, также будет организована доставка помощи в нуждающиеся организации и населённые пункты. Кроме того, "ЗооДруг" организует эвакуацию животных из зоопарков и приютов Донбасса и Украины и обеспечит их приём и размещение на территории России."Официальный старт всероссийской кампании "ЗооДруг" и первое заседание оргкомитета пройдёт 31 марта 2022 года в Общественной палате РФ в Москве, там же будет организован пункт приёма помощи. Уже сегодня оргкомитет кампании на связи с четырьмя зоопарками и несколькими десятками приютов в ЛНР и ДНР. В помощи нуждаются десятки тысяч животных. Среди них медведи, волки, обезьяны, львы, верблюды, ламы, страусы и многие другие виды, в том числе краснокнижные, а также тысячи кошек и собак", - говорится в сообщении.В релизе указывается, что кампания "ЗооДруг" реализуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР и Общественными палатами регионов. В перспективе, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта, грузы планируется направлять и в города Украины. В оргкомитет входят волонтёры всероссийской благотворительной кампании "Забери друга из приюта", представители Московского общества защиты животных, АНО "ГБР. Зоозащита", АНО Реабилитационный центр для бездомных собак "Своя стая", благотворительного фонда помощи животным "Лесной приют", благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника", Фонд Защиты Китов и других объединений."Тяжелейший гуманитарный кризис, с которым столкнулись жители Донецкой и Луганской народных республик, не останавливает персонал и волонтёров местных приютов и зоопарков. Они всеми силами пытаются сохранить жизнь и обеспечить элементарные потребности животных, ставших, как и мирные жители, заложниками ситуации", - подчеркивается в сообщении.В пресс-релизе напоминается, что даже в годы Великой Отечественной войны, когда многие зоологи и сотрудники зоопарков ушли на фронт, нашлись люди, которые в тяжелейших условиях самоотверженно боролись за жизнь животных. Зоопарки в городах на передовой военных действий постоянно подвергались бомбёжкам, часть животных оттуда эвакуировали.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780530749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донбасс, украина