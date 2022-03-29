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Наполнение отношений с Польшей стремится к нулю, заявил посол в Варшаве - РИА Новости, 29.03.2022
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Наполнение отношений с Польшей стремится к нулю, заявил посол в Варшаве
Наполнение отношений с Польшей стремится к нулю, заявил посол в Варшаве - РИА Новости, 29.03.2022
Наполнение отношений с Польшей стремится к нулю, заявил посол в Варшаве
Формальные дипломатические отношения остаются, но их наполнение стремится к нулю, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:24
2022-03-29T17:41
польша
в мире
варшава
сергей андреев (дипломат)
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Формальные дипломатические отношения остаются, но их наполнение стремится к нулю, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.Ранее Польша заявила, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным. До этого замминистра иностранных дел Польши говорил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято."Формально дипломатические отношения остаются, но их наполнение все более и более стремится к нулю", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".
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польша, в мире, варшава, сергей андреев (дипломат), россия
17:24 29.03.2022 (обновлено: 17:41 29.03.2022)
 
Наполнение отношений с Польшей стремится к нулю, заявил посол в Варшаве

Посол в Варшаве Андреев: наполнение дипотношений России и Польши стремится к нулю

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Формальные дипломатические отношения остаются, но их наполнение стремится к нулю, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Ранее Польша заявила, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным. До этого замминистра иностранных дел Польши говорил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято.
"Формально дипломатические отношения остаются, но их наполнение все более и более стремится к нулю", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".
Флаги на здании посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
13:41
Россия вышлет литовских, латвийских и эстонских дипломатов
 
ПольшаВ миреВаршаваСергей Андреев (дипломат)Россия
 
 
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