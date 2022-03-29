https://ria.ru/20220329/polsha-1780726683.html

Наполнение отношений с Польшей стремится к нулю, заявил посол в Варшаве

Наполнение отношений с Польшей стремится к нулю, заявил посол в Варшаве - РИА Новости, 29.03.2022

Наполнение отношений с Польшей стремится к нулю, заявил посол в Варшаве

Формальные дипломатические отношения остаются, но их наполнение стремится к нулю, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:24

2022-03-29T17:24

2022-03-29T17:41

польша

в мире

варшава

сергей андреев (дипломат)

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Формальные дипломатические отношения остаются, но их наполнение стремится к нулю, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.Ранее Польша заявила, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным. До этого замминистра иностранных дел Польши говорил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято."Формально дипломатические отношения остаются, но их наполнение все более и более стремится к нулю", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20220329/vysylka-1780661339.html

польша

варшава

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, в мире, варшава, сергей андреев (дипломат), россия