https://ria.ru/20220329/politika-1780713491.html

NYT рассказала, во что превратилась американская политика

NYT рассказала, во что превратилась американская политика - РИА Новости, 29.03.2022

NYT рассказала, во что превратилась американская политика

Американская избирательная система превратилась в систему политических злоупотреблений обеих главных партий США, уверен Юваль Левин, старший научный сотрудник... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:37

2022-03-29T16:37

2022-03-29T16:37

джо байден

сша

аризона

в мире

демократическая партия сша

республиканская партия сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773634309_0:142:3141:1909_1920x0_80_0_0_6b37abc05a52b8679e5e050cdfecb747.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Американская избирательная система превратилась в систему политических злоупотреблений обеих главных партий США, уверен Юваль Левин, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства. Об этом он написал в гостевой колонке газеты The New York Times.По мнению Левина, действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден слишком сосредоточен на выполнении программы исключительно своей партии, демократов."Президент, избранный во многом благодаря общественному отвращению к оппоненту, пришел со своей партией, контролирующей конгресс, и намеревался не упустить возможности для радикального изменения политики. Несмотря на все свои разговоры о создании новых коалиций, он сосредоточился на приоритетах основных активистов своей партии, и к настоящему времени совершенно ясно, что большинству избирателей не нравится то, что они видят. Единственный способ, которым его партия не потеряет хотя бы одну палату конгресса, — это если другая партия каким-то образом сделает себя более неприятной. Вопрос ноября — кто меньше понравится публике", — пояснил автор.Левин подчеркнул, что такой опасный подход развился в США за последние 30 лет, доведя до ситуации, когда обе политические силы настроены не на увеличение электората, а на большее вовлечение уже поддерживающих партии избирателей."Не только поляризация, но и закрытость выборов подорвала способность нашей демократии реагировать на давление избирателей. В эпоху постоянного поляризованного тупика обе стороны фактически в меньшинстве, но каждая продолжает думать, что находится на грани крупного выигрыша", — уверен он.Еще одним последствием такой электоральной политики Левин назвал склонность партий к борьбе с инакомыслием."Внутренние фракции позволяют партиям развиваться в направлении новых избирателей, но в нашу эпоху фракций стало меньше и они стали слабее. Узкие выборы предполагают строгое единство, поэтому партии теперь охотятся на еретиков, а не ищут новообращенных. Например, Республиканская и Демократическая партии Аризоны осудили губернатора Дуга Дьюси и сенатора Кирстен Синему за подрыв единства партии. Обе партии действуют так, будто у них слишком много избирателей, а не слишком мало", — считает автор.Левин также заявил, что решением этой дилеммы может стать обновление подхода к партийным истинам. По его словам, американским политикам требуется не столько предлагать разные ответы на вопросы, которые долгое время формировали политические разногласия, но поднимать новые вопросы, глубже укорененные в современных проблемах общества. Например, о новых источниках финансовой незащищенности и высокой стоимости жизни, опасности сосредоточенной корпоративной власти или управления интернетом. Партия, которая осознает, что проигрывала целое поколение, получит шанс стать следующим крупным победителем в политике, подытожил колумнист.

https://ria.ru/20220329/samorazrushenie-1780583990.html

https://ria.ru/20220329/bayden-1780706950.html

https://ria.ru/20220329/bayden-1780635025.html

сша

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

джо байден, сша, аризона, в мире, демократическая партия сша, республиканская партия сша