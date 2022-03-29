https://ria.ru/20220329/podderzhka-1780688207.html

Первый вице-премьер обсудил с "Опорой России" меры поддержки бизнеса

Первый вице-премьер обсудил с "Опорой России" меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 29.03.2022

Первый вице-премьер обсудил с "Опорой России" меры поддержки бизнеса

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и члены общероссийской общественной организации "Опора России" обсудили меры поддержки бизнеса в условиях внешнего... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:05

2022-03-29T15:05

2022-03-29T15:05

экономика

александр калинин

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и члены общероссийской общественной организации "Опора России" обсудили меры поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления, сообщил журналистам представитель Белоусова.Президент "Опоры России" Александр Калинин обратил внимание на меры поддержки малого и микробизнеса, которые позволили бы снять административные барьеры и помогли сохранить рабочие места. "Опорой России" предложено рассмотреть дополнительные меры поддержки малого бизнеса по снижению страховых взносов, расширению доступа МСП к льготным кредитам и микрозаймам.Участники совещания, по словам представителя Белоусова, обсудили дополнительные меры поддержки для малых промышленных предприятий. Было отмечено, что для развития производственных компаний в рамках нацпроекта уже реализуется программа по субсидированию регионов по созданию для МСП промышленных и технопарков. С 2022 года эта программа будет расширена еще на 10 регионов и на ее реализацию в 2022-2023 годах предусмотрено 9,5 миллиарда рублей. Эти средства позволят построить 24 новых промпарка и технопарка в 20 регионах России.Представителями "Опоры России" также были обозначены вопросы по поддержке фермерства и личных приусадебных хозяйств, мобильной и нестационарной торговли. Белоусов отметил важность поддержки этих направлений малого бизнеса и поручил Минпромторгу и Минфину совместно с "Опорой России" представить меры поддержки для этого сектора.На совещании обсудили и меры поддержки МСП, которые работают на внешних рынках. "Опорой России" предложено рассмотреть возможность принятия мер налогового стимулирования экспортеров. Комментируя предложения, заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин сообщил, что уже внесены изменения в Налоговый кодекс, которые позволяют МСП в заявительном порядке вернуть НДС (в пределах сумм налогов, уплаченных за прошлый год) без банковской гарантии и поручительств. Срок возврата сокращен с двух месяцев до 8 дней. По итогам обсуждения Белоусов поручил ФНС совместно с "Опорой России" детально проработать данный вопрос."Все озвученные вопросы возьмем в работу. Часть предложенных мер так или иначе уже реализованы, остальные будут проработаны. Соответствующие поручения дадим", - отметил первый вице-премьер.

https://realty.ria.ru/20220329/stroitelstvo-1780676664.html

https://ria.ru/20220328/it-1780534646.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр калинин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии