https://ria.ru/20220329/peregovory-1780734708.html

Мединский призвал продвигать позитивную динамику в переговорах с Украиной

Мединский призвал продвигать позитивную динамику в переговорах с Украиной - РИА Новости, 29.03.2022

Мединский призвал продвигать позитивную динамику в переговорах с Украиной

Позитивную динамику в переговорах с Украиной нужно продвигать дальше, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:55

2022-03-29T17:55

2022-03-29T18:39

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Позитивную динамику в переговорах с Украиной нужно продвигать дальше, заявил глава российской делегации Владимир Мединский."Россия сделала два огромных шага к миру. Ждем от Украины встречного движения и рассматриваем их первые письменные предложения как тоже шаг нам навстречу. Это, вне всякого сомнения, позитивный факт. Надо теперь эту динамику двигать дальше", - заявил Мединский в интервью RT.Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780724308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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