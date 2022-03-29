Рейтинг@Mail.ru
Мединский призвал продвигать позитивную динамику в переговорах с Украиной - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780734708.html
Мединский призвал продвигать позитивную динамику в переговорах с Украиной
Мединский призвал продвигать позитивную динамику в переговорах с Украиной - РИА Новости, 29.03.2022
Мединский призвал продвигать позитивную динамику в переговорах с Украиной
Позитивную динамику в переговорах с Украиной нужно продвигать дальше, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:55
2022-03-29T18:39
россия
владимир зеленский
владимир мединский
владимир путин
стамбул
москва
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412422_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e1e9759434ac4d7edd8fcb655cb5e945.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Позитивную динамику в переговорах с Украиной нужно продвигать дальше, заявил глава российской делегации Владимир Мединский."Россия сделала два огромных шага к миру. Ждем от Украины встречного движения и рассматриваем их первые письменные предложения как тоже шаг нам навстречу. Это, вне всякого сомнения, позитивный факт. Надо теперь эту динамику двигать дальше", - заявил Мединский в интервью RT.Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780724308.html
россия
стамбул
москва
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412422_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7818bc3a87e8ed9f058ddc86c95dff29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, стамбул, москва, в мире, украина, донбасс
17:55 29.03.2022 (обновлено: 18:39 29.03.2022)
 
Мединский призвал продвигать позитивную динамику в переговорах с Украиной

Мединский: позитивную динамику в переговорах с Украиной нужно продвигать дальше

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Позитивную динамику в переговорах с Украиной нужно продвигать дальше, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
"Россия сделала два огромных шага к миру. Ждем от Украины встречного движения и рассматриваем их первые письменные предложения как тоже шаг нам навстречу. Это, вне всякого сомнения, позитивный факт. Надо теперь эту динамику двигать дальше", - заявил Мединский в интервью RT.
Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 17:13
В США отреагировали на прогресс в переговорах между Россией и Украиной
 
РоссияВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВладимир ПутинСтамбулМоскваВ миреУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала