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В МИД поблагодарили Турцию за проведение российско-украинских переговоров - РИА Новости, 29.03.2022
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В МИД поблагодарили Турцию за проведение российско-украинских переговоров
В МИД поблагодарили Турцию за проведение российско-украинских переговоров - РИА Новости, 29.03.2022
В МИД поблагодарили Турцию за проведение российско-украинских переговоров
Россия благодарна Турции за посреднические усилия по организации переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:09
2022-03-29T16:24
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия благодарна Турции за посреднические усилия по организации переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы действительно благодарны Турции за ту посредническую роль и посреднические усилия, которые она оказывает для проведения российско-украинских переговоров и в целом урегулирования ситуации", - сказала Захарова на брифинге.Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины состоялся в Стамбуле во вторник, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
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в мире
16:09 29.03.2022 (обновлено: 16:24 29.03.2022)
 
В МИД поблагодарили Турцию за проведение российско-украинских переговоров

Представитель МИД Захарова поблагодарила Турцию за проведение переговоров с Украиной

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия благодарна Турции за посреднические усилия по организации переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы действительно благодарны Турции за ту посредническую роль и посреднические усилия, которые она оказывает для проведения российско-украинских переговоров и в целом урегулирования ситуации", - сказала Захарова на брифинге.
Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины состоялся в Стамбуле во вторник, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
 
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