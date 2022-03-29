https://ria.ru/20220329/peregovory-1780706319.html

В МИД поблагодарили Турцию за проведение российско-украинских переговоров

В МИД поблагодарили Турцию за проведение российско-украинских переговоров - РИА Новости, 29.03.2022

В МИД поблагодарили Турцию за проведение российско-украинских переговоров

Россия благодарна Турции за посреднические усилия по организации переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:09

2022-03-29T16:09

2022-03-29T16:24

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780677307_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_5de47ecfd11d7adef534bce00062848e.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия благодарна Турции за посреднические усилия по организации переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы действительно благодарны Турции за ту посредническую роль и посреднические усилия, которые она оказывает для проведения российско-украинских переговоров и в целом урегулирования ситуации", - сказала Захарова на брифинге.Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины состоялся в Стамбуле во вторник, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире