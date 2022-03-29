https://ria.ru/20220329/peregovory-1780706319.html
В МИД поблагодарили Турцию за проведение российско-украинских переговоров
В МИД поблагодарили Турцию за проведение российско-украинских переговоров - РИА Новости, 29.03.2022
В МИД поблагодарили Турцию за проведение российско-украинских переговоров
Россия благодарна Турции за посреднические усилия по организации переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:09
2022-03-29T16:09
2022-03-29T16:24
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия благодарна Турции за посреднические усилия по организации переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы действительно благодарны Турции за ту посредническую роль и посреднические усилия, которые она оказывает для проведения российско-украинских переговоров и в целом урегулирования ситуации", - сказала Захарова на брифинге.Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины состоялся в Стамбуле во вторник, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
16:09 29.03.2022 (обновлено: 16:24 29.03.2022)
В МИД поблагодарили Турцию за проведение российско-украинских переговоров
Представитель МИД Захарова поблагодарила Турцию за проведение переговоров с Украиной
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия благодарна Турции за посреднические усилия по организации переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы действительно благодарны Турции за ту посредническую роль и посреднические усилия, которые она оказывает для проведения российско-украинских переговоров и в целом урегулирования ситуации", - сказала Захарова на брифинге.
Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины состоялся в Стамбуле во вторник, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме, длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.