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Мединский прокомментировал предложения Украины по гарантиям безопасности - РИА Новости, 29.03.2022
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Мединский прокомментировал предложения Украины по гарантиям безопасности
Мединский прокомментировал предложения Украины по гарантиям безопасности - РИА Новости, 29.03.2022
Мединский прокомментировал предложения Украины по гарантиям безопасности
Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, заявил глава российской... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:46
2022-03-29T16:00
в мире
украина
россия
севастополь
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", - сказал Мединский в эфире Первого канала.
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в мире, украина, россия, севастополь
15:46 29.03.2022 (обновлено: 16:00 29.03.2022)
 
Мединский прокомментировал предложения Украины по гарантиям безопасности

Мединский: предложения Украины по безопасности не распространяются на Крым и Донбасс

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", - сказал Мединский в эфире Первого канала.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Мединский назвал предложения Украины конструктивным шагом к компромиссу
 
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