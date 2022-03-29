https://ria.ru/20220329/peregovory-1780699419.html
Мединский прокомментировал предложения Украины по гарантиям безопасности
Мединский прокомментировал предложения Украины по гарантиям безопасности - РИА Новости, 29.03.2022
Мединский прокомментировал предложения Украины по гарантиям безопасности
Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, заявил глава российской... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:46
2022-03-29T15:46
2022-03-29T16:00
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россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", - сказал Мединский в эфире Первого канала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, севастополь
15:46 29.03.2022 (обновлено: 16:00 29.03.2022)
Мединский прокомментировал предложения Украины по гарантиям безопасности
Мединский: предложения Украины по безопасности не распространяются на Крым и Донбасс