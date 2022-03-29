https://ria.ru/20220329/peregovory-1780697372.html

В МИД выразили надежду на конструктивный подход Киева на переговорах

В МИД выразили надежду на конструктивный подход Киева на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022

В МИД выразили надежду на конструктивный подход Киева на переговорах

Москва рассчитывает на конструктивный подход Украины на переговорах в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:39

2022-03-29T15:39

2022-03-29T15:41

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает на конструктивный подход Украины на переговорах в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С 28 февраля продолжаются переговоры между российской и украинской делегациями, на повестке дня - постоянный нейтралитет, внеблоковый статус, гарантии безопасности, демилитаризация и денацификация, признание современных территориальных реалий, статуса русского языка и прав русскоязычного населения", - сказала Захарова на брифинге."Рассчитываем, что в ходе очередного переговорного раунда в Стамбуле украинская делегация будет проявлять конструктивный подход", - добавила она.

https://ria.ru/20220329/vstrecha-1780681867.html

украина

россия

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Кирилл Волков

украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова