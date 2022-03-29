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В МИД выразили надежду на конструктивный подход Киева на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780697372.html
В МИД выразили надежду на конструктивный подход Киева на переговорах
В МИД выразили надежду на конструктивный подход Киева на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022
В МИД выразили надежду на конструктивный подход Киева на переговорах
Москва рассчитывает на конструктивный подход Украины на переговорах в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:39
2022-03-29T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает на конструктивный подход Украины на переговорах в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С 28 февраля продолжаются переговоры между российской и украинской делегациями, на повестке дня - постоянный нейтралитет, внеблоковый статус, гарантии безопасности, демилитаризация и денацификация, признание современных территориальных реалий, статуса русского языка и прав русскоязычного населения", - сказала Захарова на брифинге."Рассчитываем, что в ходе очередного переговорного раунда в Стамбуле украинская делегация будет проявлять конструктивный подход", - добавила она.
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украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
15:39 29.03.2022 (обновлено: 15:41 29.03.2022)
 
В МИД выразили надежду на конструктивный подход Киева на переговорах

Представитель МИД Захарова выразила надежду на конструктивный подход Киева на переговорах

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
Перейти в фотобанк
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает на конструктивный подход Украины на переговорах в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 28 февраля продолжаются переговоры между российской и украинской делегациями, на повестке дня - постоянный нейтралитет, внеблоковый статус, гарантии безопасности, демилитаризация и денацификация, признание современных территориальных реалий, статуса русского языка и прав русскоязычного населения", - сказала Захарова на брифинге.
"Рассчитываем, что в ходе очередного переговорного раунда в Стамбуле украинская делегация будет проявлять конструктивный подход", - добавила она.
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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