https://ria.ru/20220329/peregovory-1780697372.html
В МИД выразили надежду на конструктивный подход Киева на переговорах
В МИД выразили надежду на конструктивный подход Киева на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022
В МИД выразили надежду на конструктивный подход Киева на переговорах
Москва рассчитывает на конструктивный подход Украины на переговорах в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:39
2022-03-29T15:39
2022-03-29T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает на конструктивный подход Украины на переговорах в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С 28 февраля продолжаются переговоры между российской и украинской делегациями, на повестке дня - постоянный нейтралитет, внеблоковый статус, гарантии безопасности, демилитаризация и денацификация, признание современных территориальных реалий, статуса русского языка и прав русскоязычного населения", - сказала Захарова на брифинге."Рассчитываем, что в ходе очередного переговорного раунда в Стамбуле украинская делегация будет проявлять конструктивный подход", - добавила она.
https://ria.ru/20220329/vstrecha-1780681867.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
15:39 29.03.2022 (обновлено: 15:41 29.03.2022)
В МИД выразили надежду на конструктивный подход Киева на переговорах
Представитель МИД Захарова выразила надежду на конструктивный подход Киева на переговорах