https://ria.ru/20220329/peregovory-1780694231.html

Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева

Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева - РИА Новости, 29.03.2022

Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что видно сближение позиций Москвы и Киева. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:28

2022-03-29T15:28

2022-03-29T15:32

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что видно сближение позиций Москвы и Киева."С удовольствием замечаем сближение позиций Москвы и Киева",- заявил Чавушоглу на брифинге по итогам встречи российской и украинской переговорных делегаций в Стамбуле."С начала переговоров самые осмысленные продвижения произошли сегодня. По некоторым вопросам удалось достичь взаимопонимание", - сказал Чавушоглу на брифинге по итогам переговоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780670336.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, стамбул, москва