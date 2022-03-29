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Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева - РИА Новости, 29.03.2022
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Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева
Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева - РИА Новости, 29.03.2022
Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что видно сближение позиций Москвы и Киева. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:28
2022-03-29T15:32
в мире
владимир путин
россия
стамбул
москва
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что видно сближение позиций Москвы и Киева."С удовольствием замечаем сближение позиций Москвы и Киева",- заявил Чавушоглу на брифинге по итогам встречи российской и украинской переговорных делегаций в Стамбуле."С начала переговоров самые осмысленные продвижения произошли сегодня. По некоторым вопросам удалось достичь взаимопонимание", - сказал Чавушоглу на брифинге по итогам переговоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780670336.html
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в мире, владимир путин, россия, стамбул, москва
15:28 29.03.2022 (обновлено: 15:32 29.03.2022)
 
Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о сближении позиций Москвы и Киева

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМевлют Чавушоглу, Владимир Мединский и Леонид Слуцкий перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Мевлют Чавушоглу, Владимир Мединский и Леонид Слуцкий перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Мевлют Чавушоглу, Владимир Мединский и Леонид Слуцкий перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что видно сближение позиций Москвы и Киева.
"С удовольствием замечаем сближение позиций Москвы и Киева",- заявил Чавушоглу на брифинге по итогам встречи российской и украинской переговорных делегаций в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
14:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, сообщают СМИ
"С начала переговоров самые осмысленные продвижения произошли сегодня. По некоторым вопросам удалось достичь взаимопонимание", - сказал Чавушоглу на брифинге по итогам переговоров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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