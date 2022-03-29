15:28 29.03.2022 (обновлено: 15:32 29.03.2022)
Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о сближении позиций Москвы и Киева
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМевлют Чавушоглу, Владимир Мединский и Леонид Слуцкий перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Мевлют Чавушоглу, Владимир Мединский и Леонид Слуцкий перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что видно сближение позиций Москвы и Киева.
"С начала переговоров самые осмысленные продвижения произошли сегодня. По некоторым вопросам удалось достичь взаимопонимание", - сказал Чавушоглу на брифинге по итогам переговоров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.