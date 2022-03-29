https://ria.ru/20220329/peregovory-1780680364.html
Мединский подвел итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский подвел итоги переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022
Мединский подвел итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
В Стамбуле завершились переговоры делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине, помощник российского президента Владимир Мединский назвал... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:46
2022-03-29T14:46
2022-03-29T16:28
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украина
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Стамбуле завершились переговоры делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине, помощник российского президента Владимир Мединский назвал встречу конструктивной. Ключевые высказывания руководителя российской делегации — в материале РИА Новости.Два шага навстречуМосква делает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта, заявил Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.Он уточнил, что речь идет о военной и политической составляющих.Киев откажется от членства в военных союзахКак сообщил Мединский, после заключения договора с Москвой Киев откажется от вступления в военные альянсы.При этом Москва не будет возражать "против стремления Украины вступить в Европейский союз", добавил МединскийУкраина откажется от возвращения Крыма и Донбасса военным путемКак указал глава российской делегации, предложения украинской стороны по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса.Мединский подчеркнул, что гарантии безопасности "не распространяются на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей".Москва предложила ускорить встречу президентовКак рассказал Мединский, Москва изначально исходила из того, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского будет возможна, когда стороны проработают договор.Он добавил, что Москва предложила провести встречу глав государств одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Глава делегации отметил, что российская сторона получила предложения от Украины — "понятно сформулированную их позицию по включению в договор". Эти пункты в ближайшее время рассмотрят, доложат президенту и дадут Киеву ответ.Встреча делегаций началась в резиденции турецкого лидера Долмабахче в Стамбуле около 11:30 мск. Сообщения о завершении переговоров информагентства опубликовали в 14:10 мск.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и в первое время проходили на территории Белоруссии. Десятого марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. С середины марта переговорщики контактируют онлайн в ежедневном режиме.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено Путину" – Мединский
"Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено Путину" – Мединский
2022-03-29T14:46
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина
14:46 29.03.2022 (обновлено: 16:28 29.03.2022)
Мединский подвел итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Глава делегации Мединский: Россия сделала два шага по деэскалации навстречу Украине
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Стамбуле завершились переговоры делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине, помощник российского президента Владимир Мединский назвал встречу конструктивной. Ключевые высказывания руководителя российской делегации — в материале РИА Новости.
Два шага навстречу
Москва
делает два шага навстречу Киеву
по деэскалации конфликта, заявил Мединский по итогам переговоров в Стамбуле
.
Он уточнил, что речь идет о военной и политической составляющих.
Киев откажется от членства в военных союзах
Как сообщил Мединский, после заключения договора с Москвой Киев откажется от вступления в военные альянсы.
"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Россию".
Владимир Мединский
помощник президента России
При этом Москва не будет возражать "против стремления Украины вступить в Европейский союз", добавил Мединский
Украина откажется от возвращения Крыма и Донбасса военным путем
Как указал глава российской делегации, предложения украинской стороны по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса.
"В целях реализации внеблокового безъядерного статуса, дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход".
Владимир Мединский
помощник президента России
Мединский подчеркнул, что гарантии безопасности "не распространяются на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей".
Москва предложила ускорить встречу президентов
Как рассказал Мединский, Москва изначально исходила из того, что встреча президентов Владимира Путина
и Владимира Зеленского
будет возможна, когда стороны проработают договор.
"Предлагаемый формат был следующий — сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине", — уточнил глава делегации.
Он добавил, что Москва предложила провести встречу глав государств одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
"После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей".
Владимир Мединский
помощник президента России
Глава делегации отметил, что российская сторона получила предложения от Украины — "понятно сформулированную их позицию по включению в договор". Эти пункты в ближайшее время рассмотрят, доложат президенту и дадут Киеву ответ.
Встреча делегаций началась в резиденции турецкого лидера Долмабахче в Стамбуле около 11:30 мск. Сообщения о завершении переговоров информагентства опубликовали в 14:10 мск.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и в первое время проходили на территории Белоруссии
. Десятого марта на полях дипломатического форума в Анталье
состоялась встреча глав МИД России
и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы
. С середины марта переговорщики контактируют онлайн в ежедневном режиме.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины
. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.