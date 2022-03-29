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Мединский подвел итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Мединский подвел итоги переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022

Мединский подвел итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

В Стамбуле завершились переговоры делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине, помощник российского президента Владимир Мединский назвал... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:46

2022-03-29T14:46

2022-03-29T16:28

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Стамбуле завершились переговоры делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине, помощник российского президента Владимир Мединский назвал встречу конструктивной. Ключевые высказывания руководителя российской делегации — в материале РИА Новости.Два шага навстречуМосква делает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта, заявил Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.Он уточнил, что речь идет о военной и политической составляющих.Киев откажется от членства в военных союзахКак сообщил Мединский, после заключения договора с Москвой Киев откажется от вступления в военные альянсы.При этом Москва не будет возражать "против стремления Украины вступить в Европейский союз", добавил МединскийУкраина откажется от возвращения Крыма и Донбасса военным путемКак указал глава российской делегации, предложения украинской стороны по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса.Мединский подчеркнул, что гарантии безопасности "не распространяются на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей".Москва предложила ускорить встречу президентовКак рассказал Мединский, Москва изначально исходила из того, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского будет возможна, когда стороны проработают договор.Он добавил, что Москва предложила провести встречу глав государств одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Глава делегации отметил, что российская сторона получила предложения от Украины — "понятно сформулированную их позицию по включению в договор". Эти пункты в ближайшее время рассмотрят, доложат президенту и дадут Киеву ответ.Встреча делегаций началась в резиденции турецкого лидера Долмабахче в Стамбуле около 11:30 мск. Сообщения о завершении переговоров информагентства опубликовали в 14:10 мск.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и в первое время проходили на территории Белоруссии. Десятого марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. С середины марта переговорщики контактируют онлайн в ежедневном режиме.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780694231.html

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"Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено Путину" – Мединский "Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено Путину" – Мединский 2022-03-29T14:46 true PT0M31S

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина