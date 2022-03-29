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Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780679551.html
Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными
Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными - РИА Новости, 29.03.2022
Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными
Переговоры РФ и Украины прошли конструктивно, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:44
2022-03-29T15:00
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
украина
россия
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины прошли конструктивно, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения – понятно сформулированную их позицию по включению в договор", - сказал он журналистам.
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владимир мединский, украина, россия
14:44 29.03.2022 (обновлено: 15:00 29.03.2022)
 
Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными

Глава российской делегации Мединский: переговоры с Украиной прошли конструктивно

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины прошли конструктивно, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения – понятно сформулированную их позицию по включению в договор", - сказал он журналистам.
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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