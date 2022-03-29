https://ria.ru/20220329/peregovory-1780679551.html
Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными
Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными - РИА Новости, 29.03.2022
Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными
Переговоры РФ и Украины прошли конструктивно, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:44
2022-03-29T14:44
2022-03-29T15:00
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
украина
россия
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины прошли конструктивно, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения – понятно сформулированную их позицию по включению в договор", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220329/rekomendatsii-1780656755.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир мединский, украина, россия
14:44 29.03.2022 (обновлено: 15:00 29.03.2022)
Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными
Глава российской делегации Мединский: переговоры с Украиной прошли конструктивно