https://ria.ru/20220329/peregovory-1780679551.html

Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными

Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными - РИА Новости, 29.03.2022

Мединский назвал переговоры России и Украины конструктивными

Переговоры РФ и Украины прошли конструктивно, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:44

2022-03-29T14:44

2022-03-29T15:00

обострение ситуации в днр и лнр

владимир мединский

украина

россия

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины прошли конструктивно, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения – понятно сформулированную их позицию по включению в договор", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220329/rekomendatsii-1780656755.html

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир мединский, украина, россия