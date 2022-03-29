https://ria.ru/20220329/peregovory-1780670336.html

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, сообщают СМИ

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.03.2022

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, сообщают СМИ

Первый день переговоров между представителями России и Украины завершился в Стамбуле, обсуждения продлились около трех часов, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:14

2022-03-29T14:14

2022-03-29T14:37

обострение ситуации в днр и лнр

стамбул

в мире

турция

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780614268_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_2c3f421c1be7783073bdb6662644b1f8.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Первый день переговоров между представителями России и Украины завершился в Стамбуле, обсуждения продлились около трех часов, передает агентство Anadolu."Первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился", — говорится в сообщении агентства в Twitter.Встреча началась около 11.30 мск и проходила в президентском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Сообщение о завершении у агентства появилось в 14:10 мск.Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Переговоры предваряла встреча Мединского с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/abramovich-1780646669.html

стамбул

турция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стамбул, в мире, турция, россия, украина