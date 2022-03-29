14:14 29.03.2022 (обновлено: 14:37 29.03.2022)
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, сообщают СМИ
Anadolu: переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Первый день переговоров между представителями России и Украины завершился в Стамбуле, обсуждения продлились около трех часов, передает агентство Anadolu.
Встреча началась около 11.30 мск и проходила в президентском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Сообщение о завершении у агентства появилось в 14:10 мск.
Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Переговоры предваряла встреча Мединского с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.