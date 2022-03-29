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Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780670336.html
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, сообщают СМИ
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, сообщают СМИ
Первый день переговоров между представителями России и Украины завершился в Стамбуле, обсуждения продлились около трех часов, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:14
2022-03-29T14:37
обострение ситуации в днр и лнр
стамбул
в мире
турция
россия
украина
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Первый день переговоров между представителями России и Украины завершился в Стамбуле, обсуждения продлились около трех часов, передает агентство Anadolu."Первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился", — говорится в сообщении агентства в Twitter.Встреча началась около 11.30 мск и проходила в президентском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Сообщение о завершении у агентства появилось в 14:10 мск.Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Переговоры предваряла встреча Мединского с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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стамбул, в мире, турция, россия, украина
14:14 29.03.2022 (обновлено: 14:37 29.03.2022)
 
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, сообщают СМИ

Anadolu: переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Первый день переговоров между представителями России и Украины завершился в Стамбуле, обсуждения продлились около трех часов, передает агентство Anadolu.
"Первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился", — говорится в сообщении агентства в Twitter.
Встреча началась около 11.30 мск и проходила в президентском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Сообщение о завершении у агентства появилось в 14:10 мск.
Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Переговоры предваряла встреча Мединского с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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