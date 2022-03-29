Пушилин считает, что результат переговоров Москвы и Киева сомнителен
Глава ДНР Пушилин: переговоры России и Украины нужны, но их результат сомнителен
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool / Перейти в фотобанкПеред началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что переговоры России и Украины необходимы, но их результат крайне сомнителен.
"Украина недоговороспособна, Украина не самостоятельна, то, что разговаривать, безусловно, нужно, но результат крайне сомнителен", - добавил он.
По словам Пушилина, "Украина может подписывать все, что угодно, обещать все, что угодно. За Украину могут вписывать западные страны, мы это тоже видели, как Германия и Франция, но однако Украина ничего не делает". "У нее (Украины - ред.) нет такой возможности и желания, они просто тянут время", - заключил он.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжают контактировать в онлайн-режиме.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.