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Пушилин считает, что результат переговоров Москвы и Киева сомнителен - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780636078.html
Пушилин считает, что результат переговоров Москвы и Киева сомнителен
Пушилин считает, что результат переговоров Москвы и Киева сомнителен - РИА Новости, 29.03.2022
Пушилин считает, что результат переговоров Москвы и Киева сомнителен
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что переговоры России и Украины необходимы, но их результат крайне сомнителен. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:06
2022-03-29T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что переговоры России и Украины необходимы, но их результат крайне сомнителен.В Стамбуле во вторник в закрытом от прессы режиме начался новый раунд переговоров представителей Москвы и Киева."Так уж получается, что мы от переговоров с Украиной не ждем ничего. У нас семь лет велись переговоры, ни к чему не привели", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, что он ждет от переговоров в Турции."Украина недоговороспособна, Украина не самостоятельна, то, что разговаривать, безусловно, нужно, но результат крайне сомнителен", - добавил он.По словам Пушилина, "Украина может подписывать все, что угодно, обещать все, что угодно. За Украину могут вписывать западные страны, мы это тоже видели, как Германия и Франция, но однако Украина ничего не делает". "У нее (Украины - ред.) нет такой возможности и желания, они просто тянут время", - заключил он.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжают контактировать в онлайн-режиме.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/peregovory-1780578423.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
12:06 29.03.2022
 
Пушилин считает, что результат переговоров Москвы и Киева сомнителен

Глава ДНР Пушилин: переговоры России и Украины нужны, но их результат сомнителен

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool / Перейти в фотобанкПеред началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
Перейти в фотобанк
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что переговоры России и Украины необходимы, но их результат крайне сомнителен.
В Стамбуле во вторник в закрытом от прессы режиме начался новый раунд переговоров представителей Москвы и Киева.
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 22:53
Вучич предложил Киеву и Москве провести переговоры в Белграде
"Так уж получается, что мы от переговоров с Украиной не ждем ничего. У нас семь лет велись переговоры, ни к чему не привели", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, что он ждет от переговоров в Турции.
"Украина недоговороспособна, Украина не самостоятельна, то, что разговаривать, безусловно, нужно, но результат крайне сомнителен", - добавил он.
По словам Пушилина, "Украина может подписывать все, что угодно, обещать все, что угодно. За Украину могут вписывать западные страны, мы это тоже видели, как Германия и Франция, но однако Украина ничего не делает". "У нее (Украины - ред.) нет такой возможности и желания, они просто тянут время", - заключил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 13:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад "уже отчелночил свое" в украинском урегулировании, заявил Лавров
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжают контактировать в онлайн-режиме.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Важно, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены – Лавров о переговорах Путина и Зеленского - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 12:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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