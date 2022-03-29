https://ria.ru/20220329/peregovory-1780636078.html

Пушилин считает, что результат переговоров Москвы и Киева сомнителен

Пушилин считает, что результат переговоров Москвы и Киева сомнителен - РИА Новости, 29.03.2022

Пушилин считает, что результат переговоров Москвы и Киева сомнителен

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что переговоры России и Украины необходимы, но их результат крайне сомнителен. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:06

2022-03-29T12:06

2022-03-29T12:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что переговоры России и Украины необходимы, но их результат крайне сомнителен.В Стамбуле во вторник в закрытом от прессы режиме начался новый раунд переговоров представителей Москвы и Киева."Так уж получается, что мы от переговоров с Украиной не ждем ничего. У нас семь лет велись переговоры, ни к чему не привели", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, что он ждет от переговоров в Турции."Украина недоговороспособна, Украина не самостоятельна, то, что разговаривать, безусловно, нужно, но результат крайне сомнителен", - добавил он.По словам Пушилина, "Украина может подписывать все, что угодно, обещать все, что угодно. За Украину могут вписывать западные страны, мы это тоже видели, как Германия и Франция, но однако Украина ничего не делает". "У нее (Украины - ред.) нет такой возможности и желания, они просто тянут время", - заключил он.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжают контактировать в онлайн-режиме.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/peregovory-1780578423.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780462121.html

https://ria.ru/20220328/vstrecha-1780430396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр