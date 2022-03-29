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Кадыров прокомментировал переговоры в Турции - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780629118.html
Кадыров прокомментировал переговоры в Турции
Кадыров прокомментировал переговоры в Турции - РИА Новости, 29.03.2022
Кадыров прокомментировал переговоры в Турции
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что переговоры РФ и Украины в Турции не принесут ощутимого результата, российской стороне надо закончить спецоперацию -... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:44
2022-03-29T12:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир мединский
владимир путин
донецкая народная республика
стамбул
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что переговоры РФ и Украины в Турции не принесут ощутимого результата, российской стороне надо закончить спецоперацию - уничтожить бандеровцев и националистов."Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Думаю, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, что надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше", - сказал Кадыров, соответствующую аудиозапись он опубликован у себя в Telegram-канале.Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины начался в Стамбуле во вторник, встреча проходит во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
стамбул
россия
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в мире, владимир мединский, владимир путин, донецкая народная республика, стамбул, россия, вооруженные силы рф
11:44 29.03.2022 (обновлено: 12:29 29.03.2022)
 
Кадыров прокомментировал переговоры в Турции

Глава Чечни Кадыров: переговоры России и Украины в Турции не принесут ощутимого результата

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что переговоры РФ и Украины в Турции не принесут ощутимого результата, российской стороне надо закончить спецоперацию - уничтожить бандеровцев и националистов.
"Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Думаю, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, что надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше", - сказал Кадыров, соответствующую аудиозапись он опубликован у себя в Telegram-канале.
Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины начался в Стамбуле во вторник, встреча проходит во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры, во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
11:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир МединскийВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСтамбулРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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