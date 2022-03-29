11:27 29.03.2022 (обновлено: 12:41 29.03.2022)
В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины
Во дворце Долмабахче в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и Украины
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool / Перейти в фотобанкСтол, за которым пройдут российско-украинские переговоры, во дворце Долмабахче в Стамбуле
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры, во дворце Долмабахче в Стамбуле
СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. В Стамбуле в закрытом от прессы режиме проходит новый раунд переговоров представителей Москвы и Киева, сообщил дипломатический источник.
Перед этим двустороннюю встречу провели главы делегаций — помощник президента России Владимир Мединский и руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.
Переговоры идут в резиденции президента Турции Долмабахче.
Сам Тайип Эрдоган утром выступил перед делегациями и пожелал им поскорее достичь результата.
Он сообщил, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет в Стамбуле министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу "для оказания поддержки в случае необходимости".
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и в первое время проходили на территории Белоруссии. Десятого марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. С середины марта переговорщики контактируют онлайн в ежедневном режиме.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.