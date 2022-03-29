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В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780625886.html
В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины
В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022
В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины
В Стамбуле в закрытом от прессы режиме проходит новый раунд переговоров представителей Москвы и Киева, сообщил дипломатический источник. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:27
2022-03-29T12:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
стамбул
украина
россия
владимир мединский
анталья (провинция)
дмитрий кулеба
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СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. В Стамбуле в закрытом от прессы режиме проходит новый раунд переговоров представителей Москвы и Киева, сообщил дипломатический источник.Перед этим двустороннюю встречу провели главы делегаций — помощник президента России Владимир Мединский и руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.Переговоры идут в резиденции президента Турции Долмабахче.Сам Тайип Эрдоган утром выступил перед делегациями и пожелал им поскорее достичь результата.Он сообщил, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет в Стамбуле министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу "для оказания поддержки в случае необходимости".Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и в первое время проходили на территории Белоруссии. Десятого марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. С середины марта переговорщики контактируют онлайн в ежедневном режиме.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/turtsiya-1780603943.html
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в мире, стамбул, украина, россия, владимир мединский, анталья (провинция), дмитрий кулеба, турция
11:27 29.03.2022 (обновлено: 12:41 29.03.2022)
 
В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины

Во дворце Долмабахче в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и Украины

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool / Перейти в фотобанкСтол, за которым пройдут российско-украинские переговоры, во дворце Долмабахче в Стамбуле
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры, во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
Перейти в фотобанк
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры, во дворце Долмабахче в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. В Стамбуле в закрытом от прессы режиме проходит новый раунд переговоров представителей Москвы и Киева, сообщил дипломатический источник.
Перед этим двустороннюю встречу провели главы делегаций — помощник президента России Владимир Мединский и руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.
Переговоры идут в резиденции президента Турции Долмабахче.
Сам Тайип Эрдоган утром выступил перед делегациями и пожелал им поскорее достичь результата.
Он сообщил, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет в Стамбуле министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу "для оказания поддержки в случае необходимости".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
09:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Продолжение конфликта России и Украины никому не выгодно, заявил Эрдоган
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и в первое время проходили на территории Белоруссии. Десятого марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. С середины марта переговорщики контактируют онлайн в ежедневном режиме.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предприниматель Роман Абрамович перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
10:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Абрамович встретился с Эрдоганом перед переговорами России и Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСтамбулУкраинаРоссияВладимир МединскийАнталья (провинция)Дмитрий КулебаТурция
 
 
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