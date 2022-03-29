https://ria.ru/20220329/peregovory-1780625886.html

В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины

В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022

В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины

В Стамбуле в закрытом от прессы режиме проходит новый раунд переговоров представителей Москвы и Киева, сообщил дипломатический источник. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:27

2022-03-29T11:27

2022-03-29T12:41

обострение ситуации в днр и лнр

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стамбул

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анталья (провинция)

дмитрий кулеба

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СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. В Стамбуле в закрытом от прессы режиме проходит новый раунд переговоров представителей Москвы и Киева, сообщил дипломатический источник.Перед этим двустороннюю встречу провели главы делегаций — помощник президента России Владимир Мединский и руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.Переговоры идут в резиденции президента Турции Долмабахче.Сам Тайип Эрдоган утром выступил перед делегациями и пожелал им поскорее достичь результата.Он сообщил, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет в Стамбуле министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу "для оказания поддержки в случае необходимости".Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и в первое время проходили на территории Белоруссии. Десятого марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. С середины марта переговорщики контактируют онлайн в ежедневном режиме.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/turtsiya-1780603943.html

https://ria.ru/20220329/abramovich-1780610860.html

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Ольга Маркова

в мире, стамбул, украина, россия, владимир мединский, анталья (провинция), дмитрий кулеба, турция