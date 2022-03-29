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В Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780613409.html
В Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии
В Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии - РИА Новости, 29.03.2022
В Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии
В Стамбуле началась двусторонняя встреча помощника президента России Владимира Мединского и руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:38
2022-03-29T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. В Стамбуле началась двусторонняя встреча помощника президента России Владимира Мединского и руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Переговоры проходят в резиденции турецкого лидера Долмабахче.До начала встречи перед делегациями выступил президент Турции Тайип Эрдоган и пожелал достичь результата.Он сообщил, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет в Стамбуле министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу "для оказания поддержки в случае необходимости".Кроме того, в зале присутствовал российский предприниматель Роман Абрамович.Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир мединский
10:38 29.03.2022 (обновлено: 12:05 29.03.2022)
 
В Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии

Во дворце Долмабахче в Стамбуле начались переговоры членов делегаций России и Украины

© РИА Новости / POOLПомощник президента РФ Владимир Мединский и руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время встречи во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский и руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время встречи во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. В Стамбуле началась двусторонняя встреча помощника президента России Владимира Мединского и руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Переговоры проходят в резиденции турецкого лидера Долмабахче.
До начала встречи перед делегациями выступил президент Турции Тайип Эрдоган и пожелал достичь результата.
Он сообщил, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет в Стамбуле министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу "для оказания поддержки в случае необходимости".
Кроме того, в зале присутствовал российский предприниматель Роман Абрамович.
Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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