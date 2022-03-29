https://ria.ru/20220329/peregovory-1780613409.html
В Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии
В Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии - РИА Новости, 29.03.2022
В Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии
В Стамбуле началась двусторонняя встреча помощника президента России Владимира Мединского и руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:38
2022-03-29T10:38
2022-03-29T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. В Стамбуле началась двусторонняя встреча помощника президента России Владимира Мединского и руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Переговоры проходят в резиденции турецкого лидера Долмабахче.До начала встречи перед делегациями выступил президент Турции Тайип Эрдоган и пожелал достичь результата.Он сообщил, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет в Стамбуле министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу "для оказания поддержки в случае необходимости".Кроме того, в зале присутствовал российский предприниматель Роман Абрамович.Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/turtsiya-1780603943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мединский
10:38 29.03.2022 (обновлено: 12:05 29.03.2022)
В Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии
Во дворце Долмабахче в Стамбуле начались переговоры членов делегаций России и Украины
СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. В Стамбуле началась двусторонняя встреча помощника президента России Владимира Мединского и руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Переговоры проходят в резиденции турецкого лидера Долмабахче.
До начала встречи перед делегациями выступил президент Турции
Тайип Эрдоган и пожелал достичь результата.
Он сообщил, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет в Стамбуле министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу "для оказания поддержки в случае необходимости".
Кроме того, в зале присутствовал российский предприниматель Роман Абрамович.
Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии
. Затем представители России
и Украины
встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области
. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.