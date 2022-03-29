https://ria.ru/20220329/peregovory-1780611017.html

Поддержку переговорам России и Украины окажет Чавушоглу

Поддержку переговорам России и Украины окажет Чавушоглу - РИА Новости, 29.03.2022

Поддержку переговорам России и Украины окажет Чавушоглу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что оставит главу МИД страны Мевлюта Чавушоглу в Стамбуле для "оказания поддержки" переговорным делегациям России и... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:25

2022-03-29T10:25

2022-03-29T10:44

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турция

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россия

узбекистан

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что оставит главу МИД страны Мевлюта Чавушоглу в Стамбуле для "оказания поддержки" переговорным делегациям России и Украины."Я отбываю в Узбекистан. Но оставляю в Стамбуле своего главу МИД для оказания поддержки в случае необходимости",- сказал турецкий лидер в своем обращении к переговорным делегациям России и Украины перед их встречей во дворце Долмабахче в Стамбуле.

https://ria.ru/20220329/erdogan-1780605876.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, стамбул, россия, узбекистан