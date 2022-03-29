10:25 29.03.2022 (обновлено: 10:44 29.03.2022)
Поддержку переговорам России и Украины окажет Чавушоглу
Поддержку переговорам России и Украины окажет глава МИД Турции Чавушоглу
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, помощник президента РФ Владимир Мединский, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, помощник президента РФ Владимир Мединский, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что оставит главу МИД страны Мевлюта Чавушоглу в Стамбуле для "оказания поддержки" переговорным делегациям России и Украины.
"Я отбываю в Узбекистан. Но оставляю в Стамбуле своего главу МИД для оказания поддержки в случае необходимости",- сказал турецкий лидер в своем обращении к переговорным делегациям России и Украины перед их встречей во дворце Долмабахче в Стамбуле.