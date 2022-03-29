Рейтинг@Mail.ru
Поддержку переговорам России и Украины окажет Чавушоглу - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780611017.html
Поддержку переговорам России и Украины окажет Чавушоглу
Поддержку переговорам России и Украины окажет Чавушоглу - РИА Новости, 29.03.2022
Поддержку переговорам России и Украины окажет Чавушоглу
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что оставит главу МИД страны Мевлюта Чавушоглу в Стамбуле для "оказания поддержки" переговорным делегациям России и... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:25
2022-03-29T10:44
в мире
турция
стамбул
россия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780615022_0:60:2981:1736_1920x0_80_0_0_41358a6e7ccbb11d5d53bd18153917b0.jpg
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что оставит главу МИД страны Мевлюта Чавушоглу в Стамбуле для "оказания поддержки" переговорным делегациям России и Украины."Я отбываю в Узбекистан. Но оставляю в Стамбуле своего главу МИД для оказания поддержки в случае необходимости",- сказал турецкий лидер в своем обращении к переговорным делегациям России и Украины перед их встречей во дворце Долмабахче в Стамбуле.
https://ria.ru/20220329/erdogan-1780605876.html
турция
стамбул
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780615022_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e9712a56c5fd8f317cff67f857018c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, стамбул, россия, узбекистан
10:25 29.03.2022 (обновлено: 10:44 29.03.2022)
 
Поддержку переговорам России и Украины окажет Чавушоглу

Поддержку переговорам России и Украины окажет глава МИД Турции Чавушоглу

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, помощник президента РФ Владимир Мединский, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, помощник президента РФ Владимир Мединский, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, помощник президента РФ Владимир Мединский, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что оставит главу МИД страны Мевлюта Чавушоглу в Стамбуле для "оказания поддержки" переговорным делегациям России и Украины.
"Я отбываю в Узбекистан. Но оставляю в Стамбуле своего главу МИД для оказания поддержки в случае необходимости",- сказал турецкий лидер в своем обращении к переговорным делегациям России и Украины перед их встречей во дворце Долмабахче в Стамбуле.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
09:58
Эрдоган покинул место переговоров делегаций России и Украины
 
В миреТурцияСтамбулРоссияУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала