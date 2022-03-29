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В Херсонской области нашли украинскую базу данных о паспортизации крымчан - РИА Новости, 29.03.2022
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https://ria.ru/20220329/pasportizatsiya-1780722667.html
В Херсонской области нашли украинскую базу данных о паспортизации крымчан
В Херсонской области нашли украинскую базу данных о паспортизации крымчан - РИА Новости, 29.03.2022
В Херсонской области нашли украинскую базу данных о паспортизации крымчан
Российские силовики обнаружили в Херсонской области базу данных о паспортизации крымчан - предстоит проверить, есть ли в ней кто-то из российских чиновников,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:06
2022-03-29T17:06
обострение ситуации в днр и лнр
украина
служба безопасности украины
в мире
республика крым
руслан бальбек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Российские силовики обнаружили в Херсонской области базу данных о паспортизации крымчан - предстоит проверить, есть ли в ней кто-то из российских чиновников, работающих на полуострове, сообщил РИА Новости во вторник крымский политический эксперт, бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек.По его словам, российские специалисты тщательно исследуют эти материалы, в том числе и на предмет нахождения в списках российских чиновников, работающих на полуострове."Наличие биометрического паспорта Украины у российского госслужащего - это весомый довод в руках Службы безопасности Украины (СБУ) для запугивания и вербовки. Есть информация, что некоторые госслужащие Крыма получили биометрические паспорта Украины, не покидая территорию полуострова", - заявил собеседник агентства.Это говорит о "заинтересованности украинских спецслужб к работе такой коррупционной схемы", полагает Бальбек."Ну а те, кто получили паспорт с "доставкой на дом", по сути были уже потенциально завербованы. Оставались лишь некоторые технические моменты и личное знакомство", - отметил эксперт.Он назвал чиновников, которые, возможно, получили украинское гражданство таким путем, должностными преступниками, работавшими в интересах противника."Им не место в госструктурах. И следует проверить, не являются ли эти госслужащие действующими агентами СБУ", - заключил собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/krym-1780665270.html
https://ria.ru/20220329/krym-1780622189.html
украина
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украина, служба безопасности украины, в мире, республика крым, руслан бальбек
17:06 29.03.2022
 
В Херсонской области нашли украинскую базу данных о паспортизации крымчан

Экс-депутат ГД Бальбек: в Херсонской области нашли базу данных о паспортизации крымчан

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСаперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон в Херсонской области
Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Российские силовики обнаружили в Херсонской области базу данных о паспортизации крымчан - предстоит проверить, есть ли в ней кто-то из российских чиновников, работающих на полуострове, сообщил РИА Новости во вторник крымский политический эксперт, бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек.
По его словам, российские специалисты тщательно исследуют эти материалы, в том числе и на предмет нахождения в списках российских чиновников, работающих на полуострове.
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"Наличие биометрического паспорта Украины у российского госслужащего - это весомый довод в руках Службы безопасности Украины (СБУ) для запугивания и вербовки. Есть информация, что некоторые госслужащие Крыма получили биометрические паспорта Украины, не покидая территорию полуострова", - заявил собеседник агентства.
Это говорит о "заинтересованности украинских спецслужб к работе такой коррупционной схемы", полагает Бальбек.
"Ну а те, кто получили паспорт с "доставкой на дом", по сути были уже потенциально завербованы. Оставались лишь некоторые технические моменты и личное знакомство", - отметил эксперт.
Он назвал чиновников, которые, возможно, получили украинское гражданство таким путем, должностными преступниками, работавшими в интересах противника.
"Им не место в госструктурах. И следует проверить, не являются ли эти госслужащие действующими агентами СБУ", - заключил собеседник агентства.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаСлужба безопасности УкраиныВ миреРеспублика КрымРуслан Бальбек
 
 
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