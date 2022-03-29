https://ria.ru/20220329/pasportizatsiya-1780722667.html

В Херсонской области нашли украинскую базу данных о паспортизации крымчан

В Херсонской области нашли украинскую базу данных о паспортизации крымчан - РИА Новости, 29.03.2022

В Херсонской области нашли украинскую базу данных о паспортизации крымчан

Российские силовики обнаружили в Херсонской области базу данных о паспортизации крымчан - предстоит проверить, есть ли в ней кто-то из российских чиновников,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:06

2022-03-29T17:06

2022-03-29T17:06

обострение ситуации в днр и лнр

украина

служба безопасности украины

в мире

республика крым

руслан бальбек

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Российские силовики обнаружили в Херсонской области базу данных о паспортизации крымчан - предстоит проверить, есть ли в ней кто-то из российских чиновников, работающих на полуострове, сообщил РИА Новости во вторник крымский политический эксперт, бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек.По его словам, российские специалисты тщательно исследуют эти материалы, в том числе и на предмет нахождения в списках российских чиновников, работающих на полуострове."Наличие биометрического паспорта Украины у российского госслужащего - это весомый довод в руках Службы безопасности Украины (СБУ) для запугивания и вербовки. Есть информация, что некоторые госслужащие Крыма получили биометрические паспорта Украины, не покидая территорию полуострова", - заявил собеседник агентства.Это говорит о "заинтересованности украинских спецслужб к работе такой коррупционной схемы", полагает Бальбек."Ну а те, кто получили паспорт с "доставкой на дом", по сути были уже потенциально завербованы. Оставались лишь некоторые технические моменты и личное знакомство", - отметил эксперт.Он назвал чиновников, которые, возможно, получили украинское гражданство таким путем, должностными преступниками, работавшими в интересах противника."Им не место в госструктурах. И следует проверить, не являются ли эти госслужащие действующими агентами СБУ", - заключил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/krym-1780665270.html

https://ria.ru/20220329/krym-1780622189.html

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, служба безопасности украины, в мире, республика крым, руслан бальбек