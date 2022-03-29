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Иммунолог рассказал, когда можно будет объявить конец пандемии COVID-19 - РИА Новости, 29.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220329/pandemiya-1780585102.html
Иммунолог рассказал, когда можно будет объявить конец пандемии COVID-19
Иммунолог рассказал, когда можно будет объявить конец пандемии COVID-19 - РИА Новости, 29.03.2022
Иммунолог рассказал, когда можно будет объявить конец пандемии COVID-19
Медики смогут официально объявить о завершении пандемии COVID-19 только после определенного периода наблюдений. Сколько придется ждать, рассказал в интервью... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T02:10
2022-03-29T02:10
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
николай крючков
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Медики смогут официально объявить о завершении пандемии COVID-19 только после определенного периода наблюдений. Сколько придется ждать, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.Пандемия коронавирусной инфекции началась в марте 2020 года. Весной 2022 года наметился спад заболеваемости COVID-19, однако это не означает, что пандемия закончится в ближайшее время, уверен Крючков. На основании данных о числе новых случаев заражения коронавирусом, полученных весной и летом, нельзя судить о дальнейшей динамике распространения инфекции, отметил он.Понадобится не менее года наблюдений, чтобы сделать вывод о завершении пандемии и превращении COVID-19 в обычную сезонную инфекцию, считает он."Нужны данные не за два или три месяца, чтобы сказать, что процесс перешел из пандемической формы в сезонную. Я думаю, что нужен год устойчивых данных", – уточнил иммунолог.При этом эпидемии COVID-19 могут возникать и после того, как заболевание перейдет в разряд сезонных инфекций, предупредил он."Даже когда коронавирус станет сезонной инфекцией, то могут быть сезоны его обострения. Он может иногда на сезон или на два вновь приобрести эпидемический характер, как это иногда происходит с гриппом", – добавил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.Предотвратить тяжелое течение COVID-19 можно с помощью вакцинации.
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общество, здоровье - общество, николай крючков, коронавирус covid-19
02:10 29.03.2022
 
Иммунолог рассказал, когда можно будет объявить конец пандемии COVID-19

Иммунолог Крючков: объявить конец пандемии COVID-19 можно только после года наблюдений

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Медики смогут официально объявить о завершении пандемии COVID-19 только после определенного периода наблюдений. Сколько придется ждать, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Пандемия коронавирусной инфекции началась в марте 2020 года. Весной 2022 года наметился спад заболеваемости COVID-19, однако это не означает, что пандемия закончится в ближайшее время, уверен Крючков. На основании данных о числе новых случаев заражения коронавирусом, полученных весной и летом, нельзя судить о дальнейшей динамике распространения инфекции, отметил он.
"Относительно невысокая заболеваемость (20-30 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в сутки на всей территории России, – ред.) в течение нескольких теплых месяцев не будет свидетельством завершения пандемии. Только по относительно благополучному, с точки зрения вирусных инфекций, летнему периоду невозможно судить о дальнейшей динамике", – объяснил Крючков.
Понадобится не менее года наблюдений, чтобы сделать вывод о завершении пандемии и превращении COVID-19 в обычную сезонную инфекцию, считает он.
"Нужны данные не за два или три месяца, чтобы сказать, что процесс перешел из пандемической формы в сезонную. Я думаю, что нужен год устойчивых данных", – уточнил иммунолог.
При этом эпидемии COVID-19 могут возникать и после того, как заболевание перейдет в разряд сезонных инфекций, предупредил он.
"Даже когда коронавирус станет сезонной инфекцией, то могут быть сезоны его обострения. Он может иногда на сезон или на два вновь приобрести эпидемический характер, как это иногда происходит с гриппом", – добавил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
Предотвратить тяжелое течение COVID-19 можно с помощью вакцинации.
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